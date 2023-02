Câmera de vídeo secreta no vestiário feminino. O cliente descobre

Acesso ao artigo e a todo o conteúdo do site Com um aplicativo dedicado, newsletters, podcasts e atualizações ao vivo.

Aquele relógio sempre quebrado no vestiário nos deixou desconfiados. Como diligência pelo proprietário clube de esportes Mexeu muito para consertá-lo e disse aos clientes para sair. Então, no final, uma das muitas atletas que frequentavam a academia Appio pegou o relógio, virou-o e descobriu que havia muito mais do que isso. a Câmera que resumia o que acontecia antes e depois do treinamento, onde era ambientado onde as mulheres eram despidas, banhadas, secas e trocadas. choque.

Ela estava no ar. As dúvidas começaram a crescer. “O dono costumava nos dizer para sair, provavelmente por questões de privacidade conosco”, diz uma jovem que saiu da academia — porque ele tinha que consertar o relógio. Uma vez, enquanto estávamos fora, outros dois vieram treinar e contamos eles tiveram que ficar do lado de fora e esperar, mas eles responderam que eles tinham apenas que colocar as malas no chão. Eles entraram e o encontraram pretendendo organizar estranhas heresias.

Além disso, o fato de o relógio quebrar quase todos os dias, “ou avançava ou recuava e isso nos deixava desconfiados”, acrescenta outra pessoa que registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia próxima da área. Este foi exatamente o erro do dono da academia. Uma troca inofensiva entre esportes furiosos leva à descoberta do relógio falso. “Você sabe que eu tenho que correr para o trabalho, não sou como você, não posso ficar com aquele relógio que sempre anda sozinho…”. A mulher, cansada das horas sem fim, subiu em um banco e pegou o relógio. Um raio do nada, pois atrás dele estava não apenas o interior da máquina, mas muito mais, que até mesmo não especialistas viam como sombrio e sombrio e digno de um estudo mais aprofundado.

Carros de polícia chegaram ao famoso ginásio e confiscaram o relógio e itens relacionados. Há muita raiva entre os clientes. Alguns, apesar de frequentarem a academia há anos e conhecerem os donos, decidem sair de uma hora para outra.

As investigações estão em andamento e os agentes estão verificando se o homem manteve material coletado ao longo do tempo, violando a privacidade de seus membros diariamente. “Nunca mais voltaremos, que decepção, estamos humilhados”, alguns dos membros respiraram. Porque no bairro começaram a circular rumores: “Sinto muito pela esposa e pela filha, mas não posso mais ir lá”. Ontem houve menos movimento no ginásio, alguém veio registar-se sem saber, e outros saíram no sedimento.

A raiva de muitas mulheres – no caso do que acaba de ser relatado – ainda aguarda justiça agora. “O camarim é um lugar onde nós dois estamos nus, que pena, eu nunca esperaria isso”, “Se meu marido soubesse, não sei o que ele poderia fazer…” Alguém foge.

