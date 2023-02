Os primeiros eletrodos cultivados no cérebro

As linhas entre biologia e tecnologia estão se tornando cada vez mais tênues, graças aos primeiros eletrodos orgânicos cultivados diretamente no cérebro e em outros tecidos vivos de peixes-zebra e sanguessugas: o resultado, Publicados Na revista Science das universidades suecas de Linköping, Lund e Gotemburgo, abre caminho para um futuro de circuitos eletrônicos totalmente integrados no corpo, para tratar doenças do sistema nervoso e desenvolver a próxima geração de interfaces homem-máquina.

A bioeletrônica tradicional tem um design rígido e estático, o que torna muito difícil a integração em sistemas biológicos. Para preencher essa lacuna, os pesquisadores desenvolveram um material macio eletricamente condutor composto por enzimas, que pode ser injetado na forma de um gel: “O contato com o material no corpo altera a estrutura do gel – explica Xenofon Strakosas de Linköping e Lund Universidades e um dos pesquisadores que liderou o estudo com Hanne Biesmans de Linköping – E isso os torna eletricamente condutivos, o que não era o caso antes das injeções.”

Na prática, as moléculas dentro do corpo são suficientes para desencadear a formação dos eletrodos: portanto, não há necessidade de modificações genéticas ou sinais externos, como a luz, necessários em experimentos anteriores. Além disso, ao modificar as moléculas da substância, os pesquisadores também conseguiram burlar as defesas do sistema imunológico, fazendo com que ele não as atacasse. Os primeiros testes de laboratório conseguiram obter a formação de eletrodos no cérebro, coração e nadadeiras caudais do peixe-zebra e ao redor do tecido nervoso das sanguessugas. Os animais não foram feridos ou afetados de alguma forma pela injeção do gel e pela formação dos circuitos elétricos.