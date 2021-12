De uma garganta arranhada a uma mutação não detectada por esfregaços moleculares

O que sabemos até agora sobre Varante Omicron? Ele tem sintomas diferentes, ele desenvolve um grau mais alto de gravidade da doença? É verdade que é mais contagioso que delta? Notícias positivas: muitos dados novos chegam todos os dias: números, pesquisas e estatísticas que permitem aos cientistas estudar a evolução epidemiológica “ao vivo” de uma epidemia. Doença do coronavírus-19. E continua assim: Cada dado ajuda e pode superar os dados anteriores; em essência, adiciona algo mais ao que sabemos sobre o vírus e suas mutações. A necessidade urgente de entender como o vírus se comporta e afeta a saúde humana é clara: estudos que também são divulgados na imprensa pública muitas vezes não são submetidos a revisão por pares, isto é, revisão por pares. A outra notícia positiva é que desde os primeiros resultados (mas apenas os testes de neutralização de vírus no momento) a terceira dose de Sérum Ajuda a proteger contra o Omicron, o último surto de um vírus descoberto na África do Sul, mas que já está se espalhando no hemisfério norte. Esta é uma boa razão para não demorar muito Reserve a terceira dose da vacina.

Vários sintomas

A África do Sul foi rápida em isolar a variante Omicron, levando as autoridades de saúde do país a tomar medidas imediatas, como exames de rastreamento e restrições específicas. Até agora, sabemos que em toda a África do Sul, entre 14 de novembro e 4 de dezembro, oOcupação de unidades de terapia intensiva valeu a pena 6,3%. Este é o valor fornecido pela Organização Mundial da Saúde Africana. O que isso significa? Enquanto isso, indica que é um número baixo se comparado ao mesmo período em que o país estava enfrentando um pico a ele associado Variável delta em julho.

No entanto, muitos outros dados devem ser coletados. O médico sul-africano que primeiro soube do vírus disse ter visto sintomas “muito leves” entre seus pacientes, incluindo exaustão que isso “Arranhão na garganta”, mãe Sem tosse ou perda de paladar ou cheiro Sintomas que, se você se lembra, foram associados a cepas anteriores do coronavírus. O médico em questão é Angelique Coetzee Eles falaram de “sintomas incomuns” que diferem ligeiramente daqueles associados a eles variável deltaÉ a cepa mais virulenta e prevalente agora no mundo. Coetzee disse à BBC: “Tudo começou com um paciente de 33 anos … que me disse que esteve muito cansado nos últimos dias e teve dores no corpo e algumas dores de cabeça”.

Esse paciente afirmou que não tinha dor de garganta, mas sentia mais um “arranhão na garganta” e, portanto, estava irritado, mas não doía. Esta é a primeira experiência única relatada após 18 de novembro por um médico que tentou fazer o diagnóstico com base na descrição daquele único paciente que então provou ser sua família. E então, mais tarde, Coetzee atendeu pacientes com os mesmos sintomas naquele dia. Os sintomas foram diferentes para a variante delta. Isso a levou a soar o alarme.

Como saber se é Omicron ou não

A declaração da OMS explica que a variante Omicron contém um grande número de mutações. Algumas dessas mutações são preocupantes. A evidência preliminar indica um risco aumentado de reinfecção com esta variante em comparação com outras variantes. Os esfregaços moleculares (PCR) continuam a detectar esta variante. Muitos laboratórios indicaram que para o teste de PCR padrão, daqueles amplamente utilizados, Um dos três genes alvo não foi detectado Este teste pode, portanto, ser usado como um marcador para esta variante, dependendo da confirmação da sequência (é importante lembrar que uma análise genética completa é necessária para confirmar se o caso suspeito é ou não Omicron). A variável alfa também se comporta assim, por assim dizer. Usando essa abordagem, essa variante foi detectada em taxas mais rápidas do que os picos de infecção anteriores.

Vejamos um exemplo prático: eu pego um swab e quando o resultado é processado descubro que sou positivo e que o teste não encontrou um desses três genes (o gene S) que é sempre encontrado quando um SARS- positivo CoV-2 é detectado. o que isso significa? Que provavelmente temos uma infecção causada pela variante Omicron e que teremos que proceder com uma análise genética completa. No entanto, se o gene S for detectado, é improvável que a infecção seja causada pelo omicron.

Depois, há a versão invisível do Omicron. Transcrição, ou seja, indistinguível de outras variantes usando testes moleculares que fazemos, por exemplo, após contato próximo com uma pessoa cujo teste foi positivo para coronavírus. Esta variante tem muitas mutações em comum com o critério Omicron, mas uma mudança genética particular está faltando. O professor François Ballou, diretor do Instituto de Genética da University College London – há duas cepas de Omicron, BA.1 e BA.2 – que parecem muito diferentes geneticamente, comentou. Portanto, eles podem agir de forma diferente. ”

Como você se protege

Especialistas explicam que as medidas preventivas que aprendemos a conhecer nesses dois anos ainda precisam ser implementadas: vacinação, uso de máscaras bem ajustadas ao rosto, higienização das mãos, distanciamento físico, melhor ventilação dos espaços internos e evitação dos espaços. abarrotado.