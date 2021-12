Região da Campânia, no Código de Orçamento 5 milhões para S. Carlo, 2 para a Cidade da Ciência

Cinco milhões de euros para o Teatro San Carlo em Nápoles, 2 milhões de euros para Idis Science City Medidas de apoio às mulheres vítimas de violência. Estas são algumas disposições da Lei de Estabilidade Regional dos Emirados Árabes Unidos Campânia 2022 incardinata no comitê de orçamento do conselho regional que pretendemos obter a aprovação antes do Natal.

Mais Informações

A Lei de Estabilidade Regional afirma o seguinte: a reformulação do imposto de renda regional adicional, Ilustre-os com parênteses de renda; Revisão, reestruturação e renegociação de contratos de fornecimento financeiro em vigor em 31 de dezembro de 2021 para redução de valor Custo da dívida com juros acumulados; simplificação do procedimento de reconhecimento da legalidade das dívidas extrapatrimoniais decorrentes de disposições executivas por decisão do conselho regional; Financiar o Fundo Regional para o Direito à Educação no Ensino Secundário no valor de € 1 milhão para cada um dos anos de 2022, 2023 e 2024; Refinanciamento da função pública no montante de € 500.000 por cada ano de 2022 a 2023; – Financiamento de intervenções regionais destinadas à promoção e apoio às actividades desportivas, desportivas, desportivas e de lazer no valor de 400.000 euros até 2022. Financiamento do Fundo Regional de Apoio aos Filhos de Vítimas de Acidentes de Trabalho Mortais no valor de 100.000 euros para cada um dos anos de 2022, 2023 e 2024; Atribuir 12 milhões de euros ao Fundo Social Regional para 2022; O fundo “Durante Nós – Depois de Nós”, que visa apoiar a integração social de cidadãos com deficiência, dotou um montante de € 500.000 para 2022; Medidas de apoio às dificuldades sociais das mulheres vítimas de violência e dos seus filhos no valor de 500.000 € para o ano de 2022.

Adicionalmente, prevê-se para 2022 um financiamento de 1,5 milhões de euros para intervenções de incentivo à participação dos cidadãos em atividades culturais; Recursos financeiros para o triênio 2022-2024 a favor de assistir é igual a um total de 12 milhões de euros, Intervenções financeiras no domínio das atividades culturais e, em particular, 5 milhões de euros a favor da organização independente Teatro di San Carlo em Nápoles e 2 milhões a favor do euro Teatro Municipal “Giuseppe Verdi” em Salerno; refinanciamento de leis regionais de promoção cultural com referência especial às bibliotecas e museus do território regional, que equivalem a 735.500 euros para 2022, a 705.500 euros para 2023 e 2024 e a 575.000 euros para cada um dos anos de 2022, 2023 e 2024, respetivamente; Recursos financeiros de 2 milhões de euros para a Fundação para a Cidade das Ciências da cidade de Addis em Nápoles; Financiar 500.000 € para 2022 do Fundo de Apoio à Habitação para estimular políticas de valorização da qualidade arquitetónica do meio urbano e rural.