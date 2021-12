Ex-homens e mulheres de Tronista revelam um grave problema de saúde

O ex-trollista masculino e feminino surpreendeu a todos ao se abrir para nos contar sobre um grave problema de saúde que ninguém havia suspeitado até agora.

Evan Gonzalez Em muito pouco tempo ela ganhou uma popularidade interessante, tanto por causa de sua exposição excessiva na mídia entre a Itália e a Espanha, quanto pelos muitos problemas de amor que ela conseguiu tecer e destruir na velocidade da luz. Como tronista homem e mulher Sônia escolheu Patarino, mas a história não durou muito.

Leia também >>> Homens e mulheres, Armando Encarnato comemora o fim do julgamento: o que aconteceu

Não perca >>> Homens e mulheres param: quando Maria de Filippi é transmitida

Então houve oposto Com Paola Caruso, anteriormente Hassan a partir de encaminhar postagem. durante o realidade Tentação de ilha VIP Ele quebrou a história de amor de Valeria Marini com Patrick Baldassar. Em uma entrevista com gasta, Valéria havia confidenciado que também sonhava com uma família com o sedutor Ivan, mas ele desligou fofoca Revelando que só havia uma bela amizade.

O ex-tronista masculino e feminino revela o problema de saúde e conta como vive seu dia a dia

Evan Gonzalez também foi o protagonista da transmissão em espanhol casa forteE sobreviventes NS Mulheres e homens e vice-versa. Também para facilitar a comunicação com os outros, ninguém esperava que o ex-tronista de homens e mulheres tivesse um problema de saúde que tanto o fazia sofrer.

Leia também >>> Homens e mulheres avançam, despedidas agonizantes: o que vai acontecer agora no estúdio?

Durante uma entrevista com o canal espanhol Mtmad, Evan revelou ser hipocondríaco. Ela tem uma fixação pura e vai ao seu médico de família 3-4 vezes a semana. Quando está na academia, ele lava as mãos toda vez que muda de posição, e no dia seguinte a fazer amor ele tem uma deusa Acelera E sempre ligue para sua parceira para se certificar de que ela está bem. Em seguida, ele adiciona:freqüentemente Eles me dizem que eu não estou bem com a minha cabeça“