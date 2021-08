A ciência nos diz como as plantas “bebem” água

Uma equipe de cientistas foi, pela primeira vez, capaz de observar dentro das plantas com a intenção de fazer algo que nunca esperamos: Beba água em tempo real. “Para monitorar a absorção de água pelas plantas sem danificá-las, aplicamos uma técnica de microscopia óptica baseada em laser sensível para visualizar de forma não invasiva o movimento da água dentro das raízes, algo que não havia sido feito antes.Explique Kevin Webb, eletrofisiologista da Universidade de Nottingham. “Desenvolvemos um método que nos permite ver esse processo no nível de células individuais. Podemos não apenas ver a água subindo pela raiz, mas também onde e como ela se move“, Ele disse.

As medições do transporte de água foram realizadas nas raízes. Arabidopsis thaliana, uma “planta modelo” para os cientistas, como poderia ser Geneticamente modificado facilmente Para interferir nas operações básicas, comoabsorção de água.

Usando um laser suave, o nova tecnologia Fotografia – com base na análise espectroscópica Raman do físico indiano que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1930 – permitiu aos pesquisadores medir o movimento da água através do sistema radicular de A. thaliana no nível celular, portanto, Faça um modelo matemático para explicá-lo e estimá-lo.

Eu estudo

Neste experimento, a equipe usou água “pesada”, também conhecida como água estragada, ou óxido de deutério (D2O), que possui um nêutron extra no núcleo de cada átomo de hidrogênio. Ao passar o laser ao longo da raiz enquanto a planta bebia, era possível ver essa água escorrendo pela ponta da raiz.

Em Arabidopsis que foi geneticamente modificada para afetar sua captação de água, as medições, combinadas com o modelo matemático, revelaram, Uma importante barreira de água na raiz. Isso confirma, pela primeira vez, queA absorção de água é limitada no tecido da raiz central, onde os vasos de água estão localizados. “Essa técnica inovadora é crucial para a botânica, pois permite que os pesquisadores visualizem o movimento da água em uma célula e em uma segunda escala no tecido vegetal vivo.Disse Malcolm Bennett, Professor de Ciências Vegetais na mesma universidade.

O estudo foi publicado em revista científica Nature Connections.