O câncer de pulmão está entre os tipos mais perigosos de câncer de pulmão, mas infelizmente também está entre os mais difíceis de diagnosticar em tempo hábil. Na verdade, a doença nos estágios iniciais costuma ser assintomática. É por isso que é importante ser capaz de reconhecer os sinais frequentemente esquecidos. Em particular, tome cuidado porque a sala de espera do câncer de pulmão pode ser esse sintoma que muitos confundem com dores musculares.

Doença grave

O câncer de pulmão está entre as principais causas de morte na Itália e, em geral, em todos os países industrializados. Basta dizer que mesmo 1 em cada 10 homens corre o risco de contrair esta doença e 1 em 11 pode morrer por causa dela.

Os percentuais são mais baixos para as mulheres: 1 em 35 mulheres corre o risco de desenvolver câncer de pulmão, e pode ser fatal para 1 em 45 mulheres. No entanto, a taxa de infecção em mulheres infelizmente está aumentando. O principal motivo é o hábito de fumar, cada vez mais comum até mesmo entre as mulheres.

Felizmente, existe uma maneira muito simples de reduzir drasticamente o risco de doenças: pare de fumar. Os não fumantes têm, na verdade, 14 vezes menos probabilidade de desenvolver câncer de pulmão. Além disso, é importante fazer exercícios e seguir uma dieta saudável, rica em frutas e vegetais.

Por fim, preste atenção aos sintomas que podem ser um sinal de alerta.

A sala de espera do câncer de pulmão pode ser esse sintoma que muitos confundem com dores musculares

Se o ombro dói, tendemos a pensar nisso como um problema muscular. Talvez uma lágrima ou uma injeção fria. Na maioria dos casos, não há necessidade de se preocupar. No entanto, se a dor persistir, pode valer a pena entrar em contato com um médico.

Tal como Especialistas da Fundação VeroneseNa verdade, a dor no ombro pode ser um sintoma de câncer de pulmão. Isso pode acontecer quando um tumor se desenvolve no ápice do pulmão, que é o cone superior do pulmão. Nesse caso, o tumor pode pressionar o plexo braquial, causando não só dor no ombro, mas também problemas circulatórios e paralisia do braço.

Portanto, tome cuidado para não ignorar esses sintomas, nem aqueles comumente associados ao câncer de pulmão, como tosse persistente, rouquidão e dor no peito.

Tenha cuidado porque quase todo mundo ignora esses sintomas, mas pode ser uma sala de espera para dois tumores perigosos.