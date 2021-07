câncer de mama, ou câncer de mamaÉ uma doença que surge devido à proliferação descontrolada de células malignas na glândula mamária.

Esse tipo de câncer é mais comum em mulheres, a ponto de representar cerca de 30% de todos os cânceres diagnosticados.

O primeiro fator de risco éOmar. Na verdade, 75% das pessoas com essa doença têm mais de 50 anos.

Além disso, as mulheres que vêm de famílias nas quais esse câncer é recorrente também estão em risco.

Em casos raros, pode aparecer por razões hereditário, relacionado a Curso Menstruação.

No entanto, um problema que pode ser difícil de tratar continua sendo a falta de prevenção e conhecimento dessa doença. Na verdade, muitos subestimam esses cinco sintomas que podem revelar um câncer de mama ruim.

Vamos fazer algumas apresentações

Antes de descobrir os sintomas mais comuns do câncer de mama, é importante lembrar que é possível reduzir o risco de desenvolver a doença.

Como? Em primeiro lugar, seguindo um estilo de vida saudável, com uma alimentação equilibrada e bastante exercício físico.

Em segundo lugar, implementando Visitas regulares e examescomo uma mamografia ou autoexame.

Muitas pessoas subestimam esses 5 sintomas que podem revelar câncer de mama ruim

O sintoma mais comum de câncer de mama é a presença de um ou mais nódulos mamas (83%).

Este último tem uma consistência dura e fibrosa e é completamente reconhecível à palpação. Nem todas as formações são apenas maliciosas, mas se forem claramente percebidas ao toque, é uma boa ideia alertar seu médico.

Como alguns apontam estudos científicosCerca de 1 em cada 6 mulheres com essa condição podem ter outros sintomas sem um nódulo na mama.

Em ordem de frequência, você pode encontrar:

anormalidade mamilo (7%), por exemplo, sangramento ou recuo do mamilo;

(7%), por exemplo, sangramento ou recuo do mamilo; dor Seios (6%) causando vermelhidão e inchaço.

Seios (6%) causando vermelhidão e inchaço. anormalidade couro da mama (2%), que pode ter aparência enrugada ou “casca de laranja”;

da mama (2%), que pode ter aparência enrugada ou “casca de laranja”; Outros sintomas Amamentação, como nódulos nas axilas e pescoço, fadiga, falta de ar e dores nas costas.

teste genético

Com o objetivo de prevenção, além dos conselhos acima, o teste genético também pode ser útil para procurar genes BRCA 1 / BRCA 2.

Esses genes são responsáveis ​​por algumas formas hereditárias de câncer. No entanto, para descartar ou confirmar o benefício do teste, é recomendável entrar em contato com um geneticista.