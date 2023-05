A nova ameaça vem da Escherichia Coli: “um efeito pior que a AIDS” – diz o ECDC

O susto da saúde global não acabou; A nova ameaça agora é a resistência aos antibióticos.

Em particular, de cepas de Escherichia coli, que não respondem ao ataque de antibióticos. O Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças (ECDC) está dando o alarme e as perspectivas para o futuro próximo não são animadoras.

o Números de relatórioÀs vezes, eles podem ser impiedoso: colocar na frente de Dura realidade E isso é tudo o que resta Verifique-oseu encontre a solução E adivinhe o que vai acontecer No futuro próximo.

Foi o que ele fez tambémCentro Europeu de Controle e Prevenção de Doençasque tem Compila um relatório com perspectivas perturbadorasEspera-se que as infecções sem a possibilidade de tratamento antibiótico atual cresçam exponencialmente, mesmo na Europa.

coli é uma nova ameaça, eis o que pode acontecer em breve

o O fenômeno da resistência aos antibióticos é conhecido há anosOs cientistas sempre temeram que isso pudesse acontecer Graves problemas de saúde públicacom custos relacionados para unidades de saúde.

Foco especial em Uma das bactérias implicadas neste fenômeno, Escherichia Coli, relatamos o que emerge do último relatório publicado pelo Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças. A incidência de infecção por E. coli parece estar aumentando.portadores do gene blaNDM-5É sobre Cepas resistentes a carbapenemesEsse tipo de Antibióticos que foram usados ​​apenas em casos gravesIsto é, se os outros não funcionarem.

A análise de dados confirmapara Itália 6 casos separados em 2017-2018; 403 na França entre 2019 e 2022); 158 na Holanda entre 2012 e 2022“.

nãoPortanto, a região europeia Até o momento, a resistência a carbapenem em E. coli é muito baixa; Mas o novo estudo que identificou cepas que carregam o gene blaNDM-5 confirma que elas também são resistentes”.Para outros grupos de antibióticos, como aminoglicosídeos, fluoroquinolonas e trimetoprima-sulfametoxazol“. Então, Tratar pessoas infectadas torna-se cada vez mais difícil.

Isso deve ser dito também De acordo com os dados de um relacionamento de dez anos”,Aproximadamente 85% dos casos isolados com informações de viagens e/ou internações disponíveis foram associados a países fora da UE/EEE, principalmente na África e na Ásia“.

No entanto, a ressalva é sobre o fato de que através do movimento de pessoas Ou através de mim casos hospitalaresEU Cepas resistentes podem crescer desproporcionalmentecausando graves prejuízos à saúde da população e consequentes custos nas unidades de saúde.

Até aqui Estima-se que mais de 35.000 mortes anualmente sejam devidas à resistência a antibióticos E esse fenômeno, se não for suficientemente paradoxal, teria um maior impacto do que as epidemias de gripe, tuberculose e AIDS combinadas.

Existem vacinas contra bactérias resistentes?

Recentemente, as pesquisas têm caminhado para a criação de vacinas contra as bactérias mais resistentes. Vamos falar sobre Os estudos estão em andamento, e já em estágio avançadode vacinas de mRNA que devem derrotar Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Clostridium difficile e até a peste.