SGC “Jonio-Tirreno” ADIADO PARA SETEMBRO: Quando a política supera a ciência!

Os fatos se assemelham a uma típica história italiana, uma comédia que muitas vezes leva ao Teatro do Absurdo de Ionesco, o mesmo que dizia que “a intermitência é justamente a fraqueza do homem”. Foi o que aconteceu nestes dias de difícil harmonia entre política e ciência.

Um dia em … uma província com Anas, autoridades policiais e delegações (para informação) dos prefeitos de Locrid, foi decidido fechar a estrada principal que liga a região jônica ao Tirreno para obras “necessárias” para os fins de “garantir a segurança dos cidadãos”, de 15 de maio a 27 de julho. Más notícias, definitivamente uma dádiva de Deus para o turismo, considerando que grande parte do verão pode ser comprometida. Mas não, depois de algumas horas interveio um membro da Calábria, um membro do Conselho Regional da Calábria chamado Calabrese (ex-prefeito de Locri) que evitou o fechamento no período mencionado para as obras a serem feitas dentro do túnel “Torpedo” entre o cruzamentos della Limina e Mammola, estamos falando de um túnel É, portanto, particularmente sensível do ponto de vista estrutural e, portanto, sujeito a manutenção constante, também devido à localização estrutural que é sempre vulnerável a infiltrações de água dessa maneira. Tanto que, mesmo em outros períodos, esta estrada foi fechada durante a noite para realizar obras como ventilação em seu interior. Um membro do Conselho da Calábria cujo nome é Calabrese adia tudo para setembro. Por outro lado, as “compensações” pelas quais o mundo e o mundo se fazem sempre em setembro (sic!). Mas junto com o Chanceler da Calábria que é calabresa de nome, e outros políticos como Dem Nicola Erto que é calabresa, mas não menciona Calabrese, mas é Erto quem faz uma pergunta ao governo (não torresmo), o verdade é que depois de uma série de “Descontentamento” incluindo Confcomercio que “assusta os comerciantes”, a estrada vai ser mantida em Setembro. Anas referiu ainda em nota oficial que “para garantir a segurança rodoviária, a viabilidade vai ser assegurada com a realização de obras temporárias”, mas Anas escreve também sobre “importantes trabalhos de manutenção”, mas que ao mesmo tempo “os trabalhos de manutenção prosseguem em o Túnel do Torpedo entre a encruzilhada de Limina e Mamola. O que se entendeu foi que as obras eram ‘significativas’, que envolviam ‘manutenções extraordinárias’, e que se falava em garantir a segurança e negociar com ‘obras temporárias’ até setembro, quando o trecho da estrada seria fechado por um período ‘não’ . inferior a 70 dias”.

É natural que qualquer cidadão de bom senso faça automaticamente a pergunta ou perguntas, mas se houve uma reunião na província e naquela ocasião se falou em fechar no verão, obviamente sabiam que o verão estava chegando, não . eles? E se decidirem fechar, o trabalho a ser feito é de fundamental importância, certo? E se estas obras devem ser realizadas para garantir a segurança e vitalidade dos viajantes ao longo dela, mas são adiadas para setembro, por vontade política além da ciência, neste período de verão, então a garantia da segurança da viabilidade será totalmente garantida pelo “obras temporárias”?

Esta é uma estrada desde 1989 quando foi aberta e depois também encerrada algum tempo depois do verão para fazer algumas obras e finalmente reaberta em 1990 no Dia dos Namorados, o que cria problemas e ao mesmo tempo é uma estrada que é muitas vezes palco de múltiplos acidentes rodoviários, alguns dos quais acompanhados de acontecimentos trágicos.

Mas temos tanta certeza de que adiando depois do verão a segurança está garantida na situação atual que longe da política, mas longe da ciência, é o único realmente qualificado para escrever roteiros?

Depois há outra zona, a tirrena, e precisamente para chegar à pérola da Costa Viola como Tonnara di Palmi, num lugar tão maravilhoso como o rochedo de Ulivarella, neste trecho de praia muito frequentado também no noite porque há restaurantes. Neste troço de estrada para o mar existe uma estrada “suíça” cheia de buracos e esburacada, tanto no inverno como no verão, mas ninguém se indigna a não ser os pobres cidadãos que, no meio dos ziguezagues, encontram esta estrada como um safári.



Aqui também surge a pergunta: por quê? Perguntamos ao prefeito de Palmyi, eleito com aclamação popular em seu segundo mandato, por que essas circunstâncias, e talvez não antes do maior fluxo de banhistas, tornam este caminho respeitável, em conexão com a beleza dessa pérola que é Tonara? aqui porque?

Favorito