Gianni Spiretti, melhor fitness aos 50: copie seu treinamento para se transformar

dançarino e colunista homem e mulherGianni Spirti sempre se preocupou com sua forma física: seu treinamento é definitivamente duro.

Gianni Sperti Ele nasceu como um dançarino, apenas para acabar em um banquinho homem e mulher como comentarista. É, de fato, uma profissão tão adequada ao seu temperamento, que – desde os primeiros episódios do programa – Maria De Felipe percebeu que pode investir em seu talento por muito tempo. A dupla formada por Gianni e a co-história Tina Cipolari permitem que os episódios fiquem tão animados e animados, e são responsáveis ​​pelo real engajamento do público. por mais de 21 anos, A ex-artista detetive trabalha ao lado de seu proprietário Mediasetpara provar que tem o que é preciso para dominar o popular programa de namoro na TV.

Nas últimas gravações, Gianni Spirti parece ter conseguido superar seu colega originário de Viterbo. Ele falou repetidas vezes com muito gosto nesta edição, sobretudo em defesa de Ida Platano – sua aluna e amiga por mais de cinco anos. Para sempre Campeão da igualdade de gênero, ele frequentemente e de bom grado se permitia fazer considerações especialmente positivas em relação ao sexo feminino. No entanto, como também acontece com Tina Cipollari, Gianni Sperti é frequentemente massacrado por internautas.

Gianni Spiretti, físico perfeito aos 50: treino facial no Canal 5

Frequentemente protagonista de fofocas e tablóides, Gianni Spiretti pode certamente não ser apreciado por uma parte do público, mas ainda é imune à forma física. Na verdade, como ex-dançarino, colunista homem e mulher É usado para Siga uma dieta saudável, que se caracteriza pelo consumo de farinha de trigo integral, vegetais e proteínas magras; Obviamente, combina com um treino cansativo. Recentemente, uma aluna de Maria De Filipe divulgou um vídeo mostrando aos seus seguidores o plano de exercícios que realiza com frequência.

Então Gianni Spirti começa com Clique na perna, uma máquina incrivelmente eficaz, cujo objetivo é desenvolver os isquiotibiais e glúteos; Em seguida, treine os músculos da panturrilha especificamente com agachamentos e levantamento terra. Quem acompanha o programa já deve ter notado um Crescimento consistente do tônus ​​muscular superior: o peito, os ombros e o busto são literalmente esculpidos no corpo da colunista e têm contornos incríveis. De qualquer forma, este é um treino adequado para especialistas: iniciantes certamente não podem começar com um plano de treinamento desse tipo.

Basta entrar em contato com um personal trainer capacitado que possa criar um programa de treinamento personalizado com base na sua constituição. Dentro de alguns anos, você pode se aproximar da forma física perfeita, aumentar sua resistência e autoconfiança. Gianni Spirti tem quase cinquenta anosNo entanto, ela possui muito mais força do que muitos meninos.