Ciência, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa: bactérias modificadas estão chegando

Bactérias podem ser uma rota alternativa para indústria de remoção de carbono. Esta é uma descoberta liderada por um grupo de pesquisa Laboratório Nacional Lawrence Berkeley (Laboratório Berkeley) E de Universidade da California, Berkeley e postado em Revista Natureza. pesquisadores têm bactérias modificadas Para produzir novos elementos de carbono para a natureza para fornecer um caminho forte para isso bioquímica sustentável. Portanto, as bactérias podem ser usadas Reduzindo as emissões de gases de efeito estufa Derivados da produção de combustíveis, medicamentos e produtos químicos. O estudo usa bactérias para combinar reações enzimáticas naturais com uma nova reação natural chamada “reação de transferência de carbyne”. Este trabalho também pode um dia ajudar a reduzir as emissões industriais porque faz acontecer Alternativas sustentáveis ​​aos processos de fabricação de produtos químicos que geralmente dependem de combustíveis fósseis. “O que mostramos neste trabalho é que podemos sintetizar tudo nessa reação, desde enzimas naturais até carabinas, dentro de uma célula bacteriana, basta adicionar um pouco de açúcar e as células farão o resto”, anunciou. Jay Kisslinginvestigador principal do estudo e diretor executivo (CEO) da J.Departamento de Energia do Instituto de Bioenergia (JBEI).