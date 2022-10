School, no IC Colombo em Fiumicino Departamentos de Ciências Marinhas e Aeronáuticas • Terzo Binario News

“Foram ativados no IC Cristoforo Colombo os departamentos aprimorados de ciências e cultura marinha e aeronáutica. Uma extensão da oferta formativa, proposta pelo Departamento de Escolas Secundárias, que permitirá aos alunos da região explorar questões importantes relacionadas tanto com o mundo de aviação e navegação marítima”. Isso foi anunciado pelo conselheiro da escola Paolo Calicchio.”

“O Departamento Naval – continua – está em seu segundo ano de testes no ensino médio na Via Ipokambo com uma segunda classe e uma nova primeira descrição, quanto à seção de aviação, este é o primeiro ano de treinamento. Meninos e meninas entusiasmados são bem-vindos os instrutores de ambas as secções Este projecto educativo está a ser implementado e formado graças à colaboração do Clube de Vela Fiumicino, do Departamento de Ciência e Cultura Marinha e da Associação Popular do Departamento de Aviação da ATi.

Os nossos alunos têm uma oportunidade especial de aprofundar questões específicas relacionadas com a atividade da navegação marítima e sobretudo a vela, com aulas ministradas para esta ocasião sobre o conhecimento de barcos, velas e a realidade empresarial e artesanal relacionada com o setor da construção naval, com saídas educativas a ser implementado em algumas das estruturas históricas associadas ao mundo marítimo.”

“A mesma abordagem – acrescenta Calicchio – ao treinamento de voo com aulas dedicadas ao conhecimento de aeronaves, operação, realidades técnicas e profissionais tratando da aviação em todos os setores, do civil ao militar, meteorologia e astronomia.” Os alunos do Departamento de Aviação terão a oportunidade de visitar o Aeroporto Fiumicino e o Aeroporto Militar Pratica di Mare, para conhecer de perto os fatos profissionais e técnicos e todas as atividades relacionadas à aviação.

A experiência dos departamentos atualizados, atualmente lançados no IC Cristoforo Colombo, constitui uma oportunidade única de estágio, que proporciona aos nossos jovens a oportunidade de aprender alguns conceitos básicos sobre questões relacionadas ao setor de navegação e aviação, permitindo que os alunos se apaixonem pelos assuntos na esperança de fazer dela a sua futura profissão”.

