Excursão à Fazenda Social Nichelino (Turim). “O tratamento começa com o estilo de vida e veja como”

Torino, 25 de maio de 2024 – Eles chamam isso de “fazenda das mulheres”. Mas isso é Também é frequentado por crianças e homensComo Elisa Picardo, ginecologista, está entre as fundadoras disso, explica Fazenda social em Nichelino (Turim) Que visa não só acolher os doentes oncológicos, mas acima de tudo “Para ensinar o modo de vida corretopara prevenção.” O projeto foi iniciado por Acto Piemonte (Aliança contra o Câncer de Ovário e Ginecológico) e Rideau (Pesquisa para Mulheres). Médicos, pacientes e pesquisadores juntos. em Aliança Fadel para a Saúde.

“O estilo de vida certo combina muitos elementos diferentes, começando comUma combinação de nutrição e movimento. Mil pessoas visitam a fazenda. Especialistas cobrem as mais diversas áreas, De oncologistas a nutricionistasdê a ela Psicólogos para cirurgiões plásticos“Há mulheres que sofrem de doenças mas também há aquelas que querem cuidar de si para não adoecerem.

Aqui vamos além do cuidado padrão, Oferecendo tratamentos integrados. Mas qual é o assunto? Por conveniência, pode ser resumido como: 5 categorias diferentes: Tratamentos baseados em métodos biológicos, como fitoterapia, suplementos nutricionais e dietas; terapias energéticas; Sistemas de saúde alternativos, que incluem a medicina tradicional, como a Ayurveda e a Medicina Tradicional Chinesa (MTC), e medicamentos introduzidos mais recentemente, como a naturopatia. ainda Terapias manipulativas Para o tratamento de doenças decorrentes de alterações na estrutura e função do sistema músculo-esquelético (órteses, quiropraxia, shiatsu, massagem nos pés, técnicas posturais) e da mente e do corpo, Como cromoterapiabiofeedback, chi kung, terapia floral, musicoterapia E meditação.