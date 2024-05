Pesquisadores protestam que a nova IA na biomedicina não é aberta

Anunciar Em 9 de maio pelo Google DeepMind , O sistema AlphaFold 3 AI ainda não está acessível O que faz com que todas as moléculas da vida se comuniquem: uma péssima surpresa para os pesquisadores que ainda estão por vir desapontamento E a Protestos Eles interagem Eles estão tentando desenvolver suas próprias versões de código aberto do AlphaFold 3 enquanto Outros tentam romper Versão web do AlphaFold 3. Revelado pela natureza Em seu site.

Na Universidade de Columbia, em Nova Iorque, por exemplo, o biólogo computacional Mohammed al-Quraishi e o seu grupo no projecto OpenFold começaram a codificar uma versão gratuita do AlphaFold 3, que esperam concluir dentro de um ano. Ele espera que o esforço para desenvolver versões de código aberto do AlphaFold3 sirva como um “aviso” aos acadêmicos sobre os perigos de depender de empresas privadas. “É bom que eles tenham feito isso, mas não devemos confiar neles”, diz ele, referindo-se ao Google DeepMind. “Precisamos criar infraestrutura no setor público para que possamos fazer isso na academia”, acrescenta.

Tentativas de ter versões abertas equivalentes do AlphaFold 3 também estão sendo feitas em Seattle, onde uma equipe do biofísico computacional David Becker, da Universidade de Washington, desenvolveu o sistema RoseTTAFold-All-Atom, sem obter desempenho semelhante ao do AlphaFold 3. Em Em São Francisco, um engenheiro acredita que o computador autônomo Phil Wang diz que pode replicar o AlphaFold 3 em um mês, mas treiná-lo pode ser muito caro: mais de US$ 1 milhão, de acordo com o biólogo evolucionista Sergei Ovchinnikov, do MIT.

O protesto dos pesquisadores começou em 11 de maio com uma carta assinada por mais de 600 pesquisadores criticando a escolha da Nature de publicar o artigo no AlphaFold sem um token de acesso. Em 13 de maio, o Google DeepMind anunciou que lançaria o código dentro de seis meses.

o 22 de maio Na sua resposta aos investigadores, a Nature escreveu que as suas políticas apoiam a ciência aberta, ao mesmo tempo que reconhece que o sector privado financia a maior parte da investigação. “É importante que as revistas se envolvam com o sector privado e trabalhem com os seus cientistas para que possam submeter as suas investigações para revisão por pares e publicação”, observou.