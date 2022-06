Quando falamos de hipertensão queremos dizer o que é mais tecnicamente chamado de hipertensão arterial ou uma condição diferente da hipertensão arterial, que é determinada pela quantidade de sangue bombeada pelo coração e pela resistência do fluxo sanguíneo arterial.

Afeta cerca de 30% da população adulta de ambos os sexos e, nas mulheres, é mais provável após a menopausa. Deve ser especificado que não estamos falando de uma doença, mas de uma situação potencialmente perigosa. Esta é uma condição que aumenta a probabilidade de desenvolver outras doenças cardiovasculares, como infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral.

Para isso, é necessário reconhecê-lo e tratá-lo: para prevenir os danos que pode causar. Falamos de hipertensão arterial sistólica apenas quando a pressão máxima é aumentada; Pelo contrário, na hipertensão diastólica, os valores da pressão arterial mais baixa mudaram. A hipertensão sistólico-diastólica é definida como uma condição em que os valores da pressão arterial estão acima do normal. Um aumento de valores nem sempre está associado ao aparecimento de sintomas, principalmente se ocorrer de maneira inesperada: o organismo gradualmente se acostuma a valores sempre um pouco mais altos e não envia sinais ao paciente. Por esta razão, muitas pessoas com pressão arterial elevada não suspeitam de sintomas, mesmo com valores de pressão arterial muito elevados. De qualquer forma, os sintomas associados à hipertensão arterial não são específicos, razão pela qual muitas vezes são subestimados ou atribuídos a várias condições.

A pressão alta faz você se sentir sonolento? O estudo explica a resposta

Os sintomas mais comuns incluem: Dor de cabeçaespecialmente pela manhã, vertigens e tonturas, zumbidos nos ouvidos, alterações na visão (visão negra ou ver pontos brilhantes na frente dos olhos) e epistaxe (sangramento nasal).

No entanto, um estudo recente sobre hipertensão notável forneceu algumas evidências para apoiar a hipótese de que a pressão alta pode levar à sonolência e insônia. De fato, os resultados mostraram que a presença de insônia determinou um aumento no risco de desenvolver hipertensão arterial em mais de 300%.

Os níveis de pressão arterial aumentaram em insones em proporção direta à duração dos episódios de despertar, tanto para a pressão arterial sistólica quanto para a diastólica. A European Lines recomenda encontrar o equilíbrio certo em nossa rotina de descanso para evitar picos de estresse que podem levar a doenças graves.