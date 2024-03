Novo calendário feminino

8 de março é o Dia da Mulher, seu nome correto é Dia Internacional da Mulher. Foi comemorado pela primeira vez nos Estados Unidos em 1909 e foi criado para lembrar as conquistas sociais, econômicas e políticas que alcançaram. Para assinalar este aniversário, dedicamos a edição do calendário às mulheres, em diferentes áreas e sob diferentes perspetivas, com o apoio de investigadores do Centro Nacional de Investigação.

Em Foco, Maria Cristina Antonucci, do Instituto de População e Política Social (Irpps), fala sobre as características e finalidades do “Plano de Igualdade de Gênero”, também implementado pelo Conselho Nacional de População; Os dados sobre feminicídios e incidentes violentos vividos por mulheres na Itália, coletados através do estudo Ipsad do Instituto de Fisiologia Clínica, são fornecidos por Sabrina Molinaro, gerente do projeto; Rosaria Anna Puglisi, do Instituto de Microeletrônica e Microssistemas, aponta as atividades desenvolvidas pela estrutura do Instituto para combater o estereótipo incorreto, mas ainda difundido, segundo o qual as meninas não se enquadram nas disciplinas técnicas e científicas, ou assim -chamadas especializações-tronco; O tema também foi debatido por Michela Tasistro e Laura Polito, do Instituto de Ciências e Tecnologias Químicas Giulio Natta, que ilustram a campanha social do Conselho Nacional de Pesquisa “Dê selfie para #mulheresnoCnr”.

A palestra de Vito foi dedicada a Michele Fazio, Diretora do Instituto de Farmacologia Translacional, às características e importância da medicina de gênero; Antonio Tintori, do Irpps, destaca a persistência de disparidades generalizadas de género no ensino escolar e na publicação educacional. Luciana Taddei também é do mesmo instituto e conta a história da primeira mulher formada na Itália, a veneziana Elena Lucrezia Corner Piscopia.

O assunto volta no Cara a Cara, com entrevista com Silvana Galassi, ambientalista e celebridade; Na vida marinha, onde Esther Cecere do Water Research Institute menciona alguns importantes cientistas que trabalharam na área da biologia marinha; Em Saúde à Mesa, onde Concetta Montanesi, do Instituto de Ciência Alimentar, explica as diferentes necessidades nutricionais dos sexos; No Cinescienza, dedicado ao último filme de Paola Cortellisi, “Ainda há amanhã”, que conta a história de uma mulher oprimida e marginalizada dentro e fora de casa.

Mas também foi discutido em vídeos com “Background Noise”, criado por Ilaria Di Tullio, Responsável pela Igualdade de Género e Francesca Zedda, Porta-Voz Presidencial, para sensibilizar as comissões de avaliação de concursos para o tema da igualdade de género e com “diferenças de género no raízes dos papéis sociais.” , criado pela WebTvCnr, que transmite as opiniões de meninas e meninos sobre os estereótipos que moldam as opiniões de homens e mulheres desde a infância; Em datas com a exposição “Mulheres do Céu: Das Inspiradoras às Cientistas”, que pode ser visitada em Florença; Nos Sonetos Matemáticos, compostos por Alessandro Morricone do Instituto de Arquitetura Naval que lembra Laura Bassi, uma das primeiras mulheres na Itália a se formar e a primeira a receber uma cátedra universitária; Em resenhas com os volumes “La correttrice” (Mondadori) e “Lady Constance Lloyd” (ed. Morelini).

Assessoria de Imprensa do CNR