Aqui estão os novos serviços que você poderá oferecer

Médico de família ou pediatra? Eu escolhi isso em Oposto. Todos os tipos de vacinas incluídas no plano de vacinação e destinadas a maiores de 12 anos estarão também disponíveis nas farmácias e serão também disponibilizados testes de diagnóstico – por exemplo para combater a resistência aos antibióticos – e haverá ainda espaço para telemedicina.

Ideias





A nova lei de simplificação – que será colocada na mesa do Conselho de Ministros – introduz algumas inovações importantes para as farmácias.

Que é “convertida” em farmácia de serviço (completa com uma placa personalizada para indicar que oferece serviços “plus”).

Farmácia de serviço

A lei altera o disposto no Decreto Legislativo 153/2019 – conforme relatado pela Quotidianosanità – e também estipula que as farmácias devem distribuir medicamentos e dispositivos médicos necessários ao tratamento de pacientes em cuidados domiciliários, residenciais e semi-residenciais em nome de unidades de saúde .

Vacinações

Frente de vacina. Hoje você pode tomar vacinas contra gripe e vacinas COVID para adultos. O projeto prevê que será possível administrar as vacinas previstas no Plano Nacional de Prevenção em farmácias, por farmacêuticos devidamente formados, após conclusão de curso de qualificação específico e posteriores atualizações anuais, organizado pelo Instituto Superior de Saúde. Menores de doze anos, além de realizar exames de diagnóstico que incluam a coleta de amostra biológica ao nível do nariz, saliva ou faringe, em áreas, salas ou edifícios, inclusive externos, equipados com dispositivos adequados do ponto de vista sanitário e higiênico de vista e capaz de garantir a proteção da confidencialidade. As áreas, salas ou estruturas localizadas fora da farmácia devem estar inseridas na área farmacêutica estipulada no plano orgânico da própria farmácia.”

Permissões

As autoridades de saúde locais autorizarão as estruturas que deverão cumprir os requisitos de adequação sanitária e higiénica das instalações e verificarão se “estas últimas se situam no âmbito do respectivo estabelecimento farmacêutico previsto no Plano Orgânico e se se situam a uma distância não inferior a duzentos metros de outras farmácias e dos locais onde são prestados serviços.” Serviços de saúde para outras farmácias. É medida a distância do caminho pedonal mais curto entre a soleira e a soleira.”

Sinal

Para garantir que os “clientes” conseguem identificar as farmácias onde estão disponíveis serviços adicionais, “os proprietários das farmácias colocam eles próprios uma placa com o nome “Farmácia de Serviço” nos seus edifícios, além da placa verde que identifica a farmácia, e fornecem informações adequadas informações sobre isso. Identificação precisa dos proprietários de farmácias que prestam serviços.