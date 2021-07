O ácido fólico, ou vitamina B9, é uma vitamina que se enquadra na categoria dos chamados vitaminas solúveis em água. Essas vitaminas são aquelas que não podem se acumular no corpo, mas necessariamente devem ser ingeridas com os alimentos. Existe uma crença comum de que o ácido fólico só é útil para mulheres grávidas para ajudar o desenvolvimento do feto, mas não é. O ácido fólico é certamente essencial para mulheres grávidas, mas também é essencial para todos os outros adultos, tanto homens quanto mulheres. Na verdade, todo adulto precisa de cerca de 0,3 mg dessa vitamina para se manter saudável. É essencial obter a quantidade certa de ácido fólico, e hoje veremos os 3 maiores benefícios do ácido fólico e os 3 alimentos que o contêm.

Os 3 maiores benefícios do ácido fólico e os 3 alimentos que o contêm

Benefícios do ácido fólico

Combate a anemia: a deficiência de ácido fólico pode levar à anemia megaloblástica, uma condição que envolve a deficiência de ferro na hemoglobina;

Ajuda o sistema nervoso: A ingestão adequada desta vitamina ajuda a manter a atividade do sistema nervoso e previne distúrbios como estresse e depressão;

Pode prevenir acidentes vasculares cerebrais: o ácido fólico é uma ajuda valiosa na prevenção de acidentes vasculares cerebrais, revelado recentemente estúdio.

Alimentos contendo ácido fólico