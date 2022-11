MBBS aos 23? A média é de mais de 4 anos

Para nos dar uma porcentagem de seus resultados é uma análise do portal Skuola.net, com base no último relatório AlmaLaurea 2022 que mostra, entre outras coisas, a idade média em que termina a universidade na Itália, distinguindo entre três anos, dois mestrado de um ano e um curso.

Graduação em medicina não é ‘a mais longa’

De fato, bastaria examinar os dados apenas sobre os cursos mais antigos – e os de saúde médica em particular, como o de Carlotta – para discernir as diferenças entre eles e o corpo discente em geral. Quem tem que enfrentar um curso com duração média de 5 a 6 anos, pode discutir a tese por um período de 27 anos. Voltando-se mais especificamente para as áreas educacionais, os mestrados de um ciclo que demandam mais tempo são as humanidades literárias, que são as de preservação e restauração do patrimônio cultural, graduando-se em média aos 28 anos. Estudantes de medicina, cirurgia ou odontologia, embora a duração legal do curso seja de seis anos, o fazem em menor tempo, em linha com a média geral de 27 anos. Para registro, na Universidade de Milão Vita-Salute S. Raffaele para um estudante que acabou nas primeiras páginas dos jornais, a expectativa de vida média para a pontuação mais longa é certamente menor: 25,5 anos.

O curso para bacharéis em direito (cinco anos) é um pouco mais curto: eles se formam em média 26,8 anos. No sector da agricultura, silvicultura e veterinária atinge-se a licenciatura com cerca de 27,8 anos, em ciências da educação com cerca de 27,7 anos, em arquitectura e engenharia civil com uma média de 27,3 anos.

Mestrado: dois anos ou “um curso” que muda ligeiramente

Dinâmicas semelhantes são registradas nos cursos de mestrado de dois anos. Além disso, mesmo estes, em teoria, expiram após cinco anos lectivos. De facto, a idade média de qualificação, tendo em conta todos os setores disciplinares, é de 27,1 anos. Um resultado um pouco pior em comparação com mestrados de um ciclo pode depender de ter que preparar uma tese para um curso de três anos e de qualquer pausa entre o final de um curso e a matrícula no próximo.

Entre os mestrados de dois anos, os “mais rápidos” são os obtidos nos cursos de economia e nos cursos de engenharia industrial e de engenharia da informação (em ambos os casos, a média é de 26,4 anos). Os mais “exigentes” são os cursos da área jurídica (média de 30 anos), seguidos pelos da área de medicina, saúde e farmácia (29,1 anos), depois os cursos de educação e formação (28,5 anos). Anos). Entre eles, mestrado em Humanidades Literárias (28,2), mestrado em Arte e Design (28,2), mestrado em Arquitetura e Engenharia Civil (27,7), mestrado em Política Social e Comunicação (27,7), licenciaturas em Ciências do Exercício e do Desporto (27,1) e aqueles em Ciência Self (27.1). As licenciaturas em línguas demoram em média 26,9 anos, para os de TI e TIC 26,8 anos, para os dos setores agrícola, florestal e veterinário 26,7 anos e para os de ciências 26,6 anos.

Proporcionalmente mais tempo é necessário para três anos

Como mencionado, é finalmente interessante notar o que acontece no curso de três anos. Aqui, de fato, se tomarmos a média de todos os setores disciplinares, então a idade média de qualificação é de 24,5 anos; Um ano a mais do que o aluno que se formou na Universidade de Milão. Olhando para as áreas individuais, os primeiros colocados são os estudantes de Engenharia Industrial e Informática, com idade média de graduação de 23,8 anos; Não importa o quão mais alta que a Moça Maravilha seja.