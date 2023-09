Unhas: sinais de alerta para o enfermeiro

Grande parte do trabalho do enfermeiro está relacionado a…observação. Uma observação destinada a avaliar as condições gerais de saúde do sujeito e determinar necessidades de cuidados bastante prioritárias. Um processo que não pode ignorar uma análise aprofundada de todo o contexto em que o sujeito vive. Então, As condições de saúde, bem como o tecido social e cultural.

Por isso, não só o aspecto “saúde”, mas também outros aspectos a ele relacionados as mãos Merecem uma análise sistemática e aprofundada do ponto de vista puramente de enfermagem. Esses aspectos incluem condições Unhas Ocupa um lugar importante.

Na verdade, sinais atípicos e condições “anormais” podem ser reais Sinais de aviso. Às vezes, no nível sistêmico. Um enfermeiro que esteja disposto a detectá-lo aumentará a sua capacidade de identificar um estado de saúde alterado ou prejudicado, talvez devido a um problema de saúde. Ambiente de referência insalubre. Alguns casos típicos.

Pregos de ampulheta.

Ou unhas de “ampulheta” Baqueteamento de unhas Eles aparecem marcadamente convexos (ângulo de Lovibond > 180°). Eles parecem maiores que o normal e tendem a cobrir as pontas dos dedos. Eles se manifestam nos chamados “dedos de Hipócrates”. Eles também são caracterizados pelo alargamento da falange distal final (daí o nome alternativo de dedos em “baqueta”).

Este sinal pode ser observado, assim como em fumantes inveterados e alcoólatras (mesmo sem doenças de base), em muitas condições crônicas e degenerativas: doenças pulmonares (por exemplo, carcinoma de grandes células, tuberculose, diversas doenças purulentas); Distúrbios cardíacos (por exemplo, hipóxia crônica, endocardite bacteriana subaguda, mixoma atrial); Doença gastrointestinal/hepática (doença de Crohn, UC, cirrose biliar primária, câncer de esôfago, abuso de laxantes). A presença de unhas em “ampulheta” também pode estar relacionada ao hipertireoidismo e anomalias vasculares.

Anomalias lunares

O crescente é o crescente branco-marfim encontrado no início das unhas (mesmo na ausência de condições patológicas nem sempre é visível). Ocupa cerca de um quinto da sua área total. Dimensões atípicas do menisco podem indicar diversas alterações no estado de saúde. Por exemplo, um crescente menor que o normal do polegar, ou seja, menos de 25% da superfície total da unha, pode indicar hipertensão arterial e problemas cardiovasculares. Na mesma linha, a ausência (anel) do lúlus do dedo médio também pode indicar pressão alta. Por outro lado, o polegar raspado pode estar associado à anemia e à desnutrição. Em relação às diferenças de cor, para ser claro, o azul claro pode indicar diabetes.

Amarelecimento da unha

Quando permanece dentro da faixa de cores anormais, até mesmo uma unha amarelada costuma ser uma manifestação de condições patológicas. A cor amarelada das unhas está geralmente associada à diabetes, mas também à amiloidose, candidíase, danos nos nervos mediano e ulnar e choque térmico. Além disso, pode indicar uma doença rara como o linfedema primário ou, de fato, a síndrome das unhas amarelas, que se manifesta clinicamente não apenas com unhas amareladas e atrofia, mas também com derrame pleural e linfedema (acúmulo de linfa nos tecidos). Estas manifestações são por vezes acompanhadas de bronquiectasias, sinusite crónica e tosse persistente.

Celoníquia

As “unhas de colher” perderam a convexidade normal e assumem uma aparência côncava ou plana. Além das malformações congênitas, a doença treponêmica geralmente está associada à deficiência de ferro, a tal ponto que a suplementação muitas vezes permite a restauração da forma normal (a menos que a deficiência esteja associada a doenças complexas, como doença celíaca, úlcera péptica e doença inflamatória intestinal). A deficiência ou baixa ingestão de vitamina C, zinco, cobre e selênio também está ligada à doença. Além de problemas relacionados à nutrição, essa forma atípica também pode ocorrer em associação com outras doenças: diabetes mellitus, lúpus eritematoso, onicomicose, líquen plano, psoríase. A aparência de “colher” também pode indicar exposição (ocupacional) a solventes de petróleo.

As unhas de Lindsay e as unhas de Terry

As unhas de Lindsay têm aparência de modelo CaoA parte proximal da unha (40-80% da superfície) é branca enquanto a parte distal é mais escura (rosa, vermelha, marrom). As duas metades geralmente estão claramente separadas. Embora também possa ocorrer em pessoas geralmente saudáveis, em 20-50% dos casos está associada a doenças renais crónicas (a condição persiste mesmo com diálise, mas desaparece após um transplante renal). Além disso, suas manifestações também podem ocorrer em casos de cirrose, doença de Crohn, doença de Behçet, pelagra, doença de Kawasaki, infecção pelo HIV, hipertireoidismo, uso de quimioterápicos antineoplásicos e deficiência de zinco.

As unhas de Terry, por outro lado, têm uma grande porção proximal (cerca de 80% da base da unha) que é branca e o restante é rosa. É um marcador útil para o diagnóstico precoce de doenças sistêmicas. Especificamente, estão associados a insuficiência hepática, cirrose, diabetes, insuficiência cardíaca congestiva, hipertireoidismo e desnutrição. Porém, a presença da marca também pode estar relacionada ao simples processo de envelhecimento.

Linhas de Poe e linhas de Mays

As linhas de Beau consistem em ranhuras que se estendem transversalmente à superfície da lâmina ungueal. Basicamente, de um lado para o outro. Na literatura, está associada à psoríase ungueal, mas também à hipocalcemia, obstrução da artéria coronária, deficiência de zinco, exposição a temperaturas muito baixas e infecções bacterianas. Também pode aparecer em pessoas submetidas a quimioterapia antitumoral. Neste caso, cada sulco corresponderá a um curso de tratamento.

Não devem ser confundidos com estrias de Mays (leucemia estriada): assemelham-se a arcos brancos que se expandem distalmente (sua disposição pode indicar o momento da lesão que os causou) e geralmente estão associados a doenças graves, incluindo malária, lepra e linfoma de Hodgkin. . E insuficiência cardíaca, mas também exposição a substâncias tóxicas como arsénico, tálio e outros metais pesados.

Buracos e linhas verticais

O termo “corrosão” descreve a aparência da parte mais superficial da lâmina ungueal, que é caracterizada por pequenas depressões pontilhadas (“unhas dedal de alfaiate”). Várias condições estão associadas à sua presença: psoríase, eczema, líquen plano, dermatite, alopecia areata. Mesmo as unhas com linhas verticais, proeminentes ou não, embora muitas vezes associadas a um simples processo de envelhecimento, podem indicar mais ou menos as mesmas doenças, mas também podem ser uma manifestação de anemia, tumores, hipotiroidismo ou… Distúrbios alimentares e alimentares das unhas. como bulimia e anorexia.

Melânia

A superfície da lâmina ungueal, neste caso, é caracterizada por linhas pretas, marrons ou cinzas que se estendem da base até a parte final da unha. Em pessoas com pele escura, pode não estar relacionado a nenhuma condição médica. Por outro lado, pode estar associada à infecção pelo VIH, ao hipertiroidismo e a doenças raras como a doença de Addison e a síndrome de Cushing.

William Sano

Estudante de enfermagem – Universidade de Palermo

