OVNIs, NASA divulga relatório: ‘Atualmente não há evidências de que eles tenham origens extraterrestres’

Os resultados do relatório, elaborado por um comité independente de 16 especialistas, foram apresentados numa conferência de imprensa. A agência espacial dos EUA nomeará um diretor que conduzirá pesquisas sobre “Fenômenos Anômalos Não Identificados, UAP”, que são eventos no céu que não podem ser rastreados até aeronaves conhecidas ou fenômenos naturais. Número Um Nelson diz que no momento não há evidências que sugiram a existência de uma natureza alienígena. A atenção deve ser transferida “da excitação para a ciência”.

NASA estudará fenômenos anômalos

Bill Nelson enfatizou como a NASA pretende estudar fenômenos anômalos não identificados (UAP) usando metodologia científica, a fim de produzir dados robustos e de alta qualidade: fará isso explorando ferramentas como inteligência artificial e aprendizado de máquina, colaborando também com outras agências como estando aberto a relatórios do público e pilotos. O objetivo, disse ele, é “transferir o debate sobre o tema UAPs do sensacionalismo para a ciência: tudo o que encontrarmos será compartilhado com o resto do mundo de forma transparente”. “Se você me perguntar – disse Nelson – se eu acredito que existe vida no universo tão vasta que é difícil para mim entender quão grande ela é? A resposta é sim. Mas o que perguntei aos cientistas é a resposta para a pergunta Pergunta: Qual é a probabilidade matemática de que exista vida no universo?