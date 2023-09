Exames Médicos e Odontológicos O TAR recorre à anulação dos vestibulares

o Muir, Ministério da Saúde, Presidência do Conselho de Ministros, Associações responsáveis ​​pelos procedimentos de competição e 41 universidades em toda a Itália, Da Universidade Estatal de Milão a La Sapienza em Roma, de Federico II em Nápoles, à Universidade de Bolonha, incluindo as Universidades de Pádua, Bolonha, Catânia e Trento, são mencionadas no recurso anunciado ao Tribunal Técnico de Arbitragem do Lácio em relação supostas irregularidades no concurso de admissão aos cursos de medicina, cirurgia, odontologia e prótese dentária. De acordo com ele Escritório de advocacia Leonville, as duas sessões de teste foram conduzidas “de uma forma altamente opaca e, na verdade, manifestamente irregular, o que ameaça a sua regularidade”. A questão foi levantada nos últimos dias relativamente às mesmas questões entre as duas sessões e a sua circulação entre os estudantes, ainda que em troca de dinheiro. No plano criminal, a Polícia Postal está actualmente a realizar uma investigação contra pessoas desconhecidas.