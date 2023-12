Fígado: uma dieta que elimina rapidamente as toxinas e ajuda a perder muitos quilos

Nem todo mundo vincula o conceito de perda de peso à saúde do fígado, mas são dois fatores que interagem entre si.

Podemos emagrecer, e emagrecer muito mais rápido, mesmo cuidando do fígado, pois o peso corporal depende do bom funcionamento desse órgão essencial.

Basta dizer que uma das dietas mais populares, que é o sistema de jejum intermitente, recomenda iniciar o sistema não antes de completar um determinado período de desintoxicação.

O conceito é muito simples: O fígado contribui, entre outras coisas, para a eliminação de toxinas acumuladas no corpo; Se não forem eliminados, a função tireoidiana também fica comprometida, o que consequentemente leva a mecanismos também desequilibrados de peso e perda de peso.

Fígado e dieta, veja como acelerar a perda de peso e melhorar a saúde geral

Se o fígado não funcionar bem, ele não se livra das substâncias que retardam o metabolismo, e os intestinos e o acúmulo de líquidos também são afetados. Nesse cenário não temos dificuldade em imaginar condições como flatulência, celulite, retenção hídrica e ganho de peso.

O fígado e os intestinos estão intimamente ligados e a saúde de um beneficia a saúde do outro. Por esta razão, como explicam os especialistas, Alimentos ricos em fermentos, como iogurte e também kefir ou chucrute, não devem faltar no seu regime de desintoxicação e perda de peso..

Sempre para ótimos resultados, na dieta As proteínas nobres fornecidas pelo peixe, tofu e ovos devem estar presentes Portanto, não deve faltar na mesa Vegetais de folhas verdes, soja e nozes. Esses alimentos contêm uma determinada substância, a colina, que desempenha um papel muito importante no metabolismo dos triglicerídeos.

Para diminuir a incidência de inflamações, recomenda-se incluir no cardápio, mesmo que seja hipocalórico e voltado para perda de peso, alimentos e alimentos. Elementos essenciais, como Ômega 3. Este último é encontrado no peixe azul, no atum e no salmão, e não esqueçamos Ácidos graxos monoinsaturados saudáveis, encontrados no azeite extra virgem, sementes e frutas secas.

Finalmente, em qualquer dieta que se preze, mas também numa dieta de desintoxicação do fígado, a fibra é essencial. Como mencionado, por outro lado, o fígado e os intestinos estão intimamente relacionados. pudermos Coma bastante fibra solúvel, encontrada em legumes, linhaça e aveia, e depois fibra insolúvel, encontrada em frutas secas, arroz integral, farelo e também em cascas de frutas. Acontece que mantendo o fígado saudável, evitando beber álcool e comendo alimentos altamente refinados, perder peso também será mais fácil.