Laboratório do Caos: uma experiência imersiva para crianças entre ciência e diversão em Milão

O mundo do entretenimento dá uma guinada educacional com a chegada de…Chaos Lab – Brinque com a ciência“Na Europa, e pela primeira vez, em Itália. Organizado pela plataforma líder de entretenimento ao vivo Fever, este evento promete transformar a aprendizagem científica numa experiência emocionante e divertida. Após o seu sucesso na Austrália e o seu lançamento em Singapura, o laboratório dedicado para a ciência está pronta para abrir suas portas No Spazio Bergognone 26 em Milão a partir de 7 de dezembro.

Dr. Splat e a união entre ciência e comédia:

Na entrada, os visitantes são recebidos por uma pessoa atraente Dr. O herói do laboratório com seus experimentos caros. Seu espetáculo único, que combina ciência e comédia, oferece 15 minutos de pura diversão educativa. Projetado para envolver crianças de 6 a 12 anos. Experimentos como pasta de dente para elefantes e explosões de gelo seco são apenas um vislumbre das surpresas que aguardam os participantes.



A viagem ao mundo da matemática:

Após uma introdução impressionante do Dr. Splat, os visitantes ficam imersos em um mundo de… Laboratório de matemáticaÉ uma área dedicada ao mundo da matemática com uma vasta gama de jogos com diferentes temas. A experiência continua na Sala Neon, onde os pequenos exploradores podem dar asas à imaginação e dar asas à criatividade com as cores fluorescentes que decoram as paredes da sala.

Experiências únicas em cada esquina:

O Gravity Lab oferece uma extraordinária parede magnética que permite aos visitantes vivenciar a gravidade, inventando um complexo jogo de Tetris de rampas e pistas de bola. No Light Lab, os participantes ficam imersos em um arco-íris de cores, deixando a imaginação correr solta. poço de bolinhas, O conjunto de bolas brilhantes torna-se o local perfeito para jogos gratuitos e imaginativos.

Caos criativo na estação de lodo:

O ponto alto da aventura é a estação de slime, onde os visitantes são convidados a mergulhar na criação de formas únicas a partir do slime colorido, o barro mais engraçado de todos os tempos. Uma experiência tangível e criativa que estimula a imaginação dos participantes.

Método de descontaminação:

Antes de sair do Laboratório do Caos, a última parada é o túnel de descontaminação. Aqui, os visitantes emergem da dimensão do entretenimento científico num estilo elegante, através de uma nova barragem de luzes que os traz de volta à realidade.

“Chaos Lab – Play with Science” oferece uma experiência única onde a ciência se mistura harmoniosamente com a diversão. Dirigido a jovens exploradores e entusiastas de todas as idades, este workshop deixará uma marca indelével na memória de quem procura uma forma inovadora e emocionante de aprender através da brincadeira.



Informação

onde: Spazio Bergonone 26 (via Bergonone 26, 20144 Milão)

Datas e horários: Nos dias 7 e 8 de dezembro, e todos os sábados e domingos, das 10h às 18h, quaisquer aberturas especiais serão anunciadas posteriormente.

preço: Os ingressos estão disponíveis aqui Preços com desconto para famílias

Crianças até aos 3 anos (entrada gratuita)

Crianças dos 3 aos 12 anos 15 euros

Crianças a partir dos 12 anos e adultos 10 euros

Sebastiano Di Mauro nasceu em Acireale (CT) em 1954, onde morou até aproximadamente os 18 anos. Depois disso, mudou-se por curtos períodos primeiro para Roma, depois para Piacenza e finalmente para Milão, onde viveu continuamente desde 1974. Trabalhou durante muitos anos em cargos públicos. Em 2006, por uma estranha coincidência, decidiu dedicar-se ao jornalismo electrónico, primeiro cuidando da redação em Como, depois em Milão e Génova, onde coordenou as diferentes redações nacionais. Atualmente atua como editor-chefe deste jornal e também coordena outras publicações do MWG e de diversos colaboradores em território nacional. READ Ciências. Pesquisadores reconstruíram o maior tubarão da história.

