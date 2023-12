A água fisiológica é uma panacéia contra resfriados: prepará-la em casa é muito simples

Você pode preparar a solução fisiológica em casa em alguns passos simples: Se você usá-la, obterá benefícios incríveis

Nesta época específica do ano em que As influências sazonais estão prestes a atingir o seu picoSão muitas as soluções que cada pessoa tenta adotar para se defender dessas doenças comuns e recorrentes.

Entre as muitas opções disponíveis no mercado, os suplementos nutricionais são os mais populares mas também existem outras soluções que podem fazer a diferença e que pode tomá-las sem ir à farmácia. Com certeza é um desses Solução fisiológicaum medicamento que tem vários benefícios e em alguns casos não vale a pena comprá-lo na farmácia, mesmo que seu custo pareça mínimo.

Esta é a solução Nada mais é do que água e cloreto de sódio Na concentração de 0,99%, se for feito em casa, não será estéril e, portanto, não é adequado para uso, por exemplo, na limpeza de lentes ou para inalação, mas pode ser excelente para outros usos muito úteis onde é necessário em abundância.

Solução Fisiológica DIY: Use e você não vai se arrepender, é ótimo!

A solução fisiológica deve estar sempre presente em casa e isso porque são muitas as áreas em que é utilizada. Para limpar feridas, lavar o nariz, limpar olhos e lentes ou inalar aerossóis.

Neste período de efeitos sazonais, as lavagens nasais são uma verdadeira cura milagrosa para desobstruir as narinasTambém é benéfico para quem sofre de alergias quando são particularmente afetados por irritações causadas por poeira ou pólen. A única desvantagem é que muita água pode ser usada para os populares procedimentos de irrigação nasal. Então não vale a pena gastar todo esse dinheiro para comprar solução fisiológica na farmácia.

Fazer em casa é fácil e não só reduz custos, mas também reduz a poluição, dois bons motivos para tentar. Basicamente tudo que você precisa fazer é Ferva um pouco de água e adicione sal 9 gramas por litro de água é a dose adequada e após ferver a solução basta despejá-la em um frasco de vidro pré-esterilizado e fechá-lo bem. Para irrigação nasal, deve ser utilizado à temperatura corporalPortanto, deve ser resfriado primeiro.

Embora o custo desta solução seja normalmente de alguns euros por litro na farmácia, desta forma podemos poupar muito, Lembrando sempre que não pode ser utilizado para outros usos que requeiram soluções estéreis. Assim, a poupança e a saúde, tanto pessoal como ambiental, são possíveis, bastando conhecer os truques certos para os colocar em prática.