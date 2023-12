Nos anais História sísmicaFrequentemente encontramos menções a ciclos aparentemente regulares de atividade sísmica em determinadas épocas do ano. Estudos antigos, baseados em observações limitadas e ferramentas rudimentares, parecem apontar para alguma forma A relação entre as fases da lua ou estações e a ocorrência de terremotos. Tais métodos, embora fundamentais para a época, adotaram uma perspectiva limitada, proporcionando um impulso inicial para a difusão da fé. Sazonalidade sísmica. Ao estudar as evidências históricas, encontramos um panorama da crença Sazonalidade sísmica, Muitas vezes encontrei a ocasião. O estudo conduzido por Vladimir J. Kosobukov e Giuliano F. Panza acredita que esta é apenas uma crença que foi refutada por evidências científicas.

Narrativa histórica e mitológica

Um dos aspectos mais proeminentes deste romance histórico e mitológico é a observação das antigas civilizações que o ligaram Eventos sísmicos Para determinados períodos do ano ou configurações astrológicas. Essas crenças, transmitidas de geração em geração, ajudaram a formar uma imagem de regularidade geológica baseada no calendário estelar.

estudar Wladimir J. Kosobukov E Juliano F. Panza, pretende lançar um olhar crítico sobre esta história, enfatizando a necessidade de uma avaliação mais abrangente e rigorosa das evidências que apoiam a crença na sazonalidade sísmica. Através de uma análise detalhada de Catálogos oficiais de terremotos, Testes estatísticos avançados E Modelos de força de maréPretendemos redefinir o conceito desta crença profundamente enraizada e explorar se a realidade científica corresponde aos efeitos que deixou na história humana. Sismologia.

Eu estudo

Nesta pesquisa, Wladimir J. Kosobukov E Juliano F. PanzaEle analisou três aspectos fundamentais: o teste não paramétrico de Kuiper, o cálculo dos componentes do tensor e as distâncias preferenciais da Lua durante terremotos.

Teste não paramétrico de Kuiper

Evidências existentes sobre os tempos de origem dos terremotos de magnitude M ≥ 7:5 Em todo o mundo, com base em catálogos sísmicos confiáveis, não nos permite rejeitar as hipóteses nulas de ocorrência aleatória durante os ciclos. Terra Ou de lua. Em particular, as estatísticas Teste não paramétrico de Kuiper Para variações periódicas aplicadas a testes sísmicos derivados de distribuições empíricas de dias julianos (JD) e fases lunares (MP) de terremotos Fonte M ≥ 7:5 Não nos permitem rejeitar as hipóteses nulas de distribuições uniformes dentro dos ciclos correspondentes.

Por outro lado a mesma coisa Teste de Kuiper Permite rejeitar as hipóteses nulas para a mesma probabilidade de ocorrência de qualquer JD ou MP para terremotos de grande magnitude M ≥ 6:0pelo menos durante as últimas quatro décadas são assumidas as melhores definições de terremotos, especialmente terremotos no Hemisfério Norte (com um claro padrão sazonal).

Calcule os componentes do tensor

problema Horários preferidos para atividade sísmica A questão permanece em grande parte sem solução do ponto de vista estatístico, embora exista e continue a crescer uma extensa literatura sobre a influência potencial das forças das marés na excitação dos terremotos. o Cálculo dos componentes tensores das forças de maré esféricas de Varga e Grafarend (2018) leva à conclusão de que Marés na Terra podem afetar a atividade sísmica De forma complexa: o efeito depende da posição do centro de deficiência e da direção dos componentes do tensor de tensão. A maior influência é feita por Maré regional e setorial; Seu maior tamanho, ∼1 kPa, pode ser observado em altas latitudes e na região equatorial. Em contraste, as marés (diurnas) terão provavelmente um efeito menos estimulante do que as marés zonais e sectoriais (de longo prazo e semi-diurnas).

O único fator que afeta os terremotos são as marés

Diferente Estresse das marésO que aumenta muito o seu valor dentro da Terra à medida que desce da superfície, o seu tamanho Estresse de carregamento oceânico Diminui rapidamente com a profundidade. O efeito é limitado à área carregada e suas imediações. Portanto, o efeito da carga oceânica na litosfera da Terra pode ter um papel bastante limitado no desencadeamento de terremotos através das marés. Apenas as tensões de cisalhamento horizontais, σφφ e σγ, produzidas pelas marés na Terra são provavelmente capazes de contribuir para um terremoto. Varga e Grafarend (2018) fornecem uma revisão bastante abrangente da literatura histórica e recente sobre a influência potencial das forças das marés na excitação dos terremotos.

Não há distâncias preferenciais da Lua durante terremotos

As suposições associadas aos dias preferenciais para terremotos incluem aquelas relacionadas a Distância da lua. Usando o pacote gratuito Stellarium 0.18.0 General Network Users (GNU) (Zotti e Wolf, 2019), calculamos a distância do centro da Terra ao centro da Lua, que varia de 350.957 a 412.292 km. Contudo, tais valores máximos não foram alcançados nos históricos sísmicos dos três índices. Estatisticas Teste Kolmogorov-Smirnov Indica que não há espaços preferenciais para lua Na época dos terremotos. Além disso, para grandes sismos M ≥ 6 no GHDB-ANSS, observa-se uma probabilidade muito elevada (96,3%) da mesma distribuição.

Resultados

Com base nos resultados dos testes de hipóteses aplicados às estatísticas globais de terremotos, concluímos o seguinte:

impacto A posição da Terra em relação ao Sol ou à Lua A ocorrência de terremotos é complexa e É difícil levar aos maiores terremotos do mundo De M ≥ 7:5;

A ocorrência de terremotos é complexa e De M ≥ 7:5; Não existe uma distância preferencial da Lua para a ocorrência de terremotos ;

; O único fator que realmente Afeta terremotos Eles são fluxo e refluxo.

Conclusão: Sob condições de maré, a sazonalidade sísmica perde a sua consistência

A análise aprofundada realizada em terremotos globais com magnitude M ≥ 7:5 põe em causa a crença de longa data relativamente à suposta sazonalidade sísmica. Os resultados indicam que sim A ideia de recorrência sazonal regular em grandes terremotos não tem base científica. A falta de um padrão sazonal claro indica a presença de outros factores, especialmente As marés da Terra, desempenham um papel mais importante na causa da atividade sísmica em grande escala. Desta forma, embora fosse bom poder “prever”, ou seja, Fenômenos sísmicos Com a sua frequência sazonal, este pensamento crítico desafia a crença de longa data na sazonalidade dos sismos mais fortes do mundo, abrindo caminho para uma compreensão mais profunda dos verdadeiros impulsionadores dos sismos globais.