“Então eu descobri meu tumor. Estou falando sobre isso para que os outros não se sintam sozinhos »- Corriere.it

por décadas”ruim ruimO medo, o constrangimento e até a vergonha eram tão grandes diante do diagnóstico do tumor que as pessoas não mencionavam seu nome. E muito menos, havia rostos conhecidos do público em geral dispostos a falar sobre sua doença. Hoje as coisas finalmente mudou e Federico Leonardo Lucia, também conhecido como Fedezsímbolo de uma revolução cultural positiva: jovem, famoso, bonito e feliz, não escondeu A doença foi diagnosticada em março Eles a batizaram em homenagem a ela e compartilharam as várias etapas de sua trajetória de cuidados nas mídias sociais. O artista também se intitulou duranteO último evento do “Tempo della Salute” que ele participou com o cirurgião que realizou a cirurgia nele, Massimo FalconeDiretor da Unidade Cirúrgica de Cirurgia e Transplante Pancreático do Hospital IRCCS San Raffaele em Milão.

Entrega de tumor para todos Decidi falar sobre minha doença nas redes sociais em parte porque senti a necessidade Compartilhe o que aconteceu comigotambém parcialmente Ajude quem está sofrendo ou terá que passar pela mesma experiência que eu – disse o cantor. Quando recebi o diagnóstico, pesquisei na internet e encontrei bastante informação. o tumor neuroendócrino pancreático É muito raro e foi uma notícia de Steve Jobs, não uma notícia tranquilizadora. Não tenho outras referências. E então lá Gianluca Vialli, com quem pude conversar no dia seguinte e me ajudou, me deu um alívio. Eu sabia que também receberia críticas, como a que chegou logo, de ser submetida a exames e tratamentos como “excelentes”, mas queria ajudar os outros. Eles até me chamaram de “narcisista patológico”. Mas também recebi muito carinho e continuo satisfeito e feliz com minha escolha.”

Medo e ajuda Durante o encontro, Federico observou o grande sofrimento inicial: Para todos, o diagnóstico de câncer foi o mesmo Choque acompanhado de medo e ansiedade. "Para mim, o câncer não era um tabu, infelizmente temos vários casos na família e perdi alguns parentes. Nos primeiros dias terríveis, e durante todo o período seguinte, a maior ajuda veio de minha família e amigos. O apoio que você pode obter se falar é uma das razões pelas quais você não deve se esconder. Estar perto de quem te ama é uma grande ajuda para não desanimar".

a doença Existem cerca de 3.000 novos diagnósticos de Tumores neuroendócrinos (também conhecido como Redesdo inglês Tumores neuroendócrinos), que são doenças raras que podem afetar vários órgãos como o pâncreas (como no caso da Vidaz), os intestinos, os pulmões, a glândula tireóide, o timo ou as glândulas supra-renais. “Existem dezenas de subtipos de redes, muito diferentes entre si”, explicou Falcone. Eles podem ser divididos em “bem diferenciados”, que crescem lentamente e são menos agressivos (mas ainda são virulentos, podendo ser transmitidos mesmo depois de muitos anos) e “pouco diferenciados”, que se desenvolvem mais rapidamente e têm maior probabilidade de se espalhar a partir do início. São quase sempre tumores “silenciosos”.pois somente em Dois em cada dez casos apresentam sintomas Específicos e muitas vezes identificados erroneamente durante as investigações por outras causas, infelizmente, atrasadas.

Descoberta do tumor "acidentalmente" No entanto, Federico teve pelo menos sorte nisso: Foi diagnosticado precocemente ("Encontrei por acaso com um teste de controle, tenho hipocondria e fiz exames, incluindo uma tomografia computadorizada dos pulmões para um problema respiratório anterior que destacou algo errado. Controles: Foi um verdadeiro privilégio para mim" disse Fedez ), não houve metástases, então o exame histológico mostrou que o tumor não afetou os linfonodos Ele não precisou de quimioterapia, foi o suficiente cirurgia'Mas o processo foi importante – como ele mesmo lembra – com ela Remoção do duodeno, vesícula biliar, cabeça do pâncreas e um pedaço do intestino. Eu tenho que tomar remédios todos os dias e ter cuidado com minha dieta, muitas vezes tenho problemas digestivos e dores de estômago, e espero que isso passe com o tempo. Mas estou bem, posso fazer as mesmas coisas de antes, minha vida não mudou muito."

Hospitais especializados «Durante a eliminação de muitos órgãos e vísceras, a continuidade entre os vários tubos do sistema digestivo é reconstruída Você pode viver bem, explica Federico – confirmou Falconi, que também é presidente da AISP (Associação Italiana para o Estudo do Pâncreas) e da ITANET (Sociedade Italiana de Tumores Neuroendócrinos) -. É uma das intervenções mais complexas para São necessários centros e cirurgiões altamente experientes. Deparamo-nos com doenças muito diferentes, que requerem uma abordagem personalizada e uma gestão integrada por vários especialistas. Se a patologia for localizada, A cirurgia pode levar à recuperação em altas porcentagens de pacientes. Por outro lado, quando já existem metástases, ou no caso de recidivas que ocorrem ao longo do tempo, ainda temos hoje disponíveis Diferentes tipos de medicina. Não precisamos mais falar sobre tumores incuráveis. Mesmo quando a recuperação infelizmente é um objetivo inatingível, ainda podemos oferecer aos pacientes, na maioria dos casos, tratamentos que em muitos casos ajudam a sobreviver e melhorar sua qualidade de vida.”