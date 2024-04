Por esta razão, é errado afirmar que “a União Europeia é contra a comida italiana e a dieta mediterrânica”.

“Para quem quer farinha para insetos, baratas e gafanhotos. Daqueles em Bruxelas que lutam contra a dieta mediterrânica.” Assim, algumas semanas antes de uma ser aberta.” vídeo Postado pelo ministro de Infraestrutura e Transportes, Matteo Salvini, da fábrica de macarrão Romo. A narrativa segundo a qual a UE combaterá a dieta mediterrânica e os produtos típicos italianos está bem estabelecida. Em abril de 2023, o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, afirmou que com o Nutriscore “a UE está atacando a dieta mediterrânea” e o vinho italiano, como lemos nas páginas do República. Dois episódios mostram quão grande é esta batalha eleitoral, alegando que a União Europeia está destruindo deliberadamente a comida italiana. Mas será que as coisas são realmente assim? Estará a UE a penalizar seriamente a dieta mediterrânica? Para quem?

O que é NutriScore e como funciona

Vamos começar com NutriScore. Trata-se de um semáforo que, pelas cores utilizadas, é na verdade mais semelhante aos que indicam a eficiência energética dos eletrodomésticos numa escala que vai de A a E. O sistema é utilizado em França e noutros países europeus como Espanha, Bélgica, Suíça, Alemanha. O objetivo é dar ao consumidor que compra um produto alimentício uma ideia dos valores nutricionais do que está sendo colocado no carrinho de compras sem necessariamente ter que ler o rótulo completo de ingredientes e nutrientes. A presença de certos nutrientes e ingredientes como gorduras saturadas, sódio e açúcares resulta numa classificação mais baixa. Mas outros, como frutas, vegetais, azeite, fibras e proteínas, aumentam-no.

Alimentos punidos pelo Nutriscore

Vamos dar alguns exemplos. O rótulo não é particularmente tolerante com carnes processadas e produtos populares de carne processada Cancerígeno Conforme aprovado pela Organização Mundial da Saúde. Também não pode ser com mulheres Bebidas alcoólicas, que também é cancerígeno. No entanto, caracteriza-se pela enorme variedade de frutas e vegetais típicos da Itália e pelas massas de boa qualidade, muitas vezes ricas em proteínas e produzidas com apenas dois ingredientes. Abre Já fiz uma análise aprofundada do sistema que você pode ler aqui. Obviamente, a única maneira de entender o quão saudável ou não é um produto e o que ele contém é lendo o rótulo, e não confiar em uma indicação simplista como o Nutriscore.

Nutriscore é equivalente à dieta mediterrânea

No entanto, basta olhar para a pirâmide alimentar da dieta mediterrânica para perceber que esta dieta é generosamente recompensada pelo Nutriscore. A base da dieta mediterrânea são frutas e vegetais frescos, pão, macarrão, arroz, cuscuz e outros grãos, e possivelmente grãos integrais. Continue com azeite, leite e derivados com baixo teor de gordura. Dentre esses queijos, os queijos foram avaliados negativamente pelo Nutriscore. Também excelentes críticas para frutas secas, legumes, frango fresco, peixe e ovos.

Portanto, quase apenas os produtos no topo da pirâmide recebem críticas negativas. Ou seja, aqueles que devem ter sua ingestão reduzida, como carnes processadas, carnes vermelhas e doces, que não devem ser consumidos mais de uma ou duas vezes por semana. No entanto, em outubro de 2023, a Comissão Europeia anunciou que não iria apresentar propostas legislativas para tornar o Nutriscore obrigatório na atual legislatura até 2024.

A Europa protege as tradições culinárias italianas: DOP, IGP e TSG

Além disso, muitos produtos típicos da dieta mediterrânica estão protegidos pelas marcas DOP, IGP e ETG, respetivamente, denominação de origem protegida, indicação geográfica protegida e especialidade tradicional garantida. Estas três marcas foram introduzidas pela União Europeia em 1992 para proteger e confirmar a autenticidade dos produtos alimentares típicos dos estados membros e para os distinguir das contrafacções. Certificados deste tipo foram atribuídos a muitos pratos e bebidas de vários países europeus. Mas, como costuma acontecer na área culinária, a Itália é líder nesta área e detém o recorde de ser o país com maior número de produtos certificados.

Na verdade, a nossa península possui 326 certificações para produtos alimentares e 529 certificações para vinhos, conforme noticiado pela Bloomberg News. Ministério da Agricultura, Soberania Alimentar e Florestas (distância). No mesmo contexto, durante os últimos meses de 2023, foi finalizado o texto unificado sobre qualidade, para prevenir esse fenômeno específico dentro do bloco. Soando italianoque descreve a prática de dar nomes que lembram nomes típicos de produtos italianos a alimentos e ingredientes que na verdade não o são, como parmesão, presunto e outras imitações semelhantes.

A dieta mediterrânea está morrendo

Apesar dos testemunhos e recomendações dos médicos, um número crescente de italianos abandona a dieta mediterrânica. De acordo com um Estádio Publicado em março de 2023 pelo Conselho de Pesquisa Agrícola e Análise de Economia Agrícola (Crea), parte do Masaf. A dieta mediterrânea é seguida atualmente por apenas 13% dos italianos. De acordo com a pesquisa realizada pelo SWG em nome do Crea, são principalmente as pessoas que estão bem conscientes da importância e da diversidade dos seus nutrientes residuais. A nível regional, a melhor adesão ao modelo alimentar foi registada na Sicília e na Sardenha, juntamente com a Emília-Romanha e o Lácio. As regiões Nordeste e Campânia seguem em menor medida a dieta mediterrânica.

Em geral, em comparação com as dietas tradicionais, hoje em nosso país comemos muita gordura saturada, muita carne e muita gordura animal. Para garantir que a adesão relatada fosse tão precisa quanto possível em relação à adesão real, a pesquisa testou o conhecimento nutricional dos entrevistados, além de perguntar sobre alimentos específicos consumidos. Portanto, é difícil dizer que o declínio da dieta mediterrânica se deve à farinha de insectos, que há um ano mal estava disponível nos mercados.

Criar/ilustrações para o estudo

Mas a União Europeia quer salvá-lo

Por último, se a UE estivesse verdadeiramente decidida a atacar e combater a dieta mediterrânica, não teria atribuído mais de dois milhões de euros para protegê-la e encorajar a sua adopção. Este é realmente o objetivo da iniciativa Mediat4all Apoiado pelo programa Prima da União Europeia, com o objetivo de introduzir práticas agrícolas sustentáveis ​​e gestão de recursos hídricos na região euro-mediterrânica. Especificamente, o Mediet4all visa apoiar as pessoas na transição do consumo de grandes quantidades de alimentos ultraprocessados, que aumentou dramaticamente nos últimos anos, para a adopção da dieta mediterrânica. Na prática, será criada uma base de dados de ingredientes adequados à dieta mediterrânica e onde encontrá-los, para depois ser utilizada em receitas a adotar em hotéis, cantinas e restaurantes de fast food.

Leia também: