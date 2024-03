Gostaria de abraçar o médico que foi até a casa do paciente

meia-noite. Numa casa em Fermo, uma filha estava com febre alta, mas a tiraram do hospital. O interfone toca. Neste momento, quem poderia ser? É o médico do pronto-socorro, de folga, com uma dúvida na cabeça e pedindo para ver o paciente novamente. Os testes confirmarão: não é gripe, mas sim uma infecção grave da medula espinhal. A menina vai se recuperar. Uma bela história, que apareceu na Internet na quarta-feira, é notícia entre outras coisas. Mas dentro de poucas horas esta torna-se a segunda manchete, mesmo antes de Macron alertar a Europa sobre a Ucrânia: “Estejamos preparados”. Uma história muito bonita, a história de um médico de Marche, de 70 anos, em idade de reforma mas ainda em serviço, que em vez de ir para casa, após um turno de 8 horas, seguiu os seus instintos e regressou ao paciente. Porém, se tantos se apaixonaram por este médico de cabelos brancos, deve haver um motivo: talvez seja porque desejam ter um médico como ele. Muito se tem falado sobre os médicos nos últimos anos: na época da Covid, eles eram heróis e muitos deles perderam a vida na enfermaria. Depois, a reforma dos idosos revelou uma grave carência de profissionais, bem como de paramédicos, no serviço de saúde, e mais ainda no serviço de urgência.

Não tinha acontecido, há alguns anos, na Lombardia, que ele tivesse de permanecer numa maca no corredor, com várias costelas partidas e um derrame pleural, durante 48 horas sem comer, beber ou poder lavar-se: num grande e famoso hospital na Lombardia. Milão. Depois acontece também que depois de longas horas de espera, os familiares levantam a voz, e às vezes não só isso, infelizmente. O decreto que protege a segurança dos profissionais de saúde é sacrossanto, pelo menos por não fazer a pergunta: Porque é que os italianos nas urgências se tornaram tão agressivos? Poderia haver algo não funcionando no upstream? Honrar os méritos daqueles, muitas vezes muito jovens, que permanecem na linha da frente. Mas um paciente de certa idade sabe que algo fundamental mudou em sua relação com os médicos. Mesmo fora das emergências, até clínicas básicas. Algo mudou entre nós e os médicos. Aqueles com mais de setenta anos de idade, com todas as exceções óbvias, ouçam primeiro o seu coração, a sua respiração e “Diga 33”; Preste atenção à cor, tremor e marcha do paciente como um todo. Muitas vezes, os jovens, se não têm um bom professor, fazem algumas perguntas, não necessariamente tocando o paciente, e depois avançam com entusiasmo pelos protocolos, ou seja, pelos esquemas que devem ser adaptados a cada tema. Os médicos da velha escola eram artesãos daquele único homem; Hoje muitas vezes nos sentimos como dispositivos idênticos em uma linha de montagem.

Assim, se um médico de 70 anos, dominado por uma suspeita insone, fosse uma noite procurar um paciente em casa, não só ficaríamos surpresos, mas quem lêsse, ficaria emocionado, abraçaria aquele médico. Porque é isso que queremos deles, o olhar atento a cada sinal, a razão aberta para cada hipótese sobre aquele homem único. Adoraríamos – se nosso filho estivesse naquela cama, pelo menos.