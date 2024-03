Teatro Grande “Números Apaixonados” dirigido por Luca Scarlini abre “Não só ciência”

Bréscia. Segunda-feira 18 de fevereiro em 10h30 Lucas Scarlini A pitoresca conferência será realizada intitulada “Números apaixonados”: A arte da ciência.

Lucas Scarlini, Escritor, dramaturgo de teatro e música, contador de histórias, artista performático e colaborador

Muitos museus como Comunicação técnica Lança o calendário do projeto para o ano de 2024 “Não é apenas ciência”.

O projeto “Não é apenas ciência” Retorna em 2024 graças à parceria renovada entre Fundação Comunitária Bréscia E Fundação do Grande Teatro de Brescia Que concebeu e promoveu o projeto desde 2023.

Obrigado também pelo apoio Fundação Alessandra Bono, Que está comprometida em apoiar pesquisas há anos

Científico em área de oncologia E no projeto de formação de jovens “Dessolteiro 2024” orgulho

Diversas atividades dedicadas à difusão do conhecimento científico, com o objetivo de introduzir as novas gerações no estudo aprofundado das disciplinas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) através de uma linguagem inovadora e acessível.

Em particular, o Projeto 2024 oferece às crianças que frequentam o ensino secundário de primeiro e segundo nível (período de dois anos) em Brescia e na sua província a oportunidade de participar gratuitamente em conferências teatrais, espetáculos e workshops relacionados com o mundo científico.

Do século XIX Ciência e arte se cruzaram De formas complexas, detalhadas e contraditórias. As ciências exatas muitas vezes abraçaram o misticismo, aparentemente incompatível com a estrutura intelectual da pesquisa, mas com muitos matizes, como é bem lembrada a pesquisa teórica de Norbert Wiener sobre a origem do computador, tendo a teologia como referência. Trata-se, portanto, de uma história da arte não canônica, que leva o título de uma grande e muito obscura obra de Giacomo Balla, à qual os pesquisadores ainda não decifraram todas as alusões, passando por Maurits Escher, Lucio Savaro, Paul Klee, e o mundo visual. A década de 1960 e os resultados modernos das artes.

Participação no projeto “Não é apenas ciência” É gratuito e destina-se a crianças que frequentam o ensino secundário de primeiro e segundo níveis (dois anos) em Brescia e na sua província.

Escolas que desejam participar Para uma ou mais atividades agendadas deverão enviar um email [email protected] Especifique a escola a que pertence, a categoria de alunos que gostaria de acompanhar ao teatro e os telefones e emails dos professores que acompanharão as aulas.