Se você está procurando um elixir da juventude, provavelmente encontrou a resposta: veja como todos farão você 10 anos mais jovem.

Um dos desejos da maioria das pessoas é poder permanecer jovem para sempre, com a mesma aparência que tinham aos vinte ou trinta anos, para que nenhum sinal de envelhecimento apareça em seus rostos.

Da mesma forma, além da aparência de uma pessoa, o que muda significativamente com a idade é também a sua saúde física, pois o corpo começa a enfraquecer e corre-se o risco de enfrentar mais problemas. A maioria das pessoas tenta diferentes métodos e sugestões para permanecerem jovens e, em particular, existe uma solução que pode ajudar a combater muitos problemas críticos relacionados com o envelhecimento.

Elixir da juventude: é isso, segundo o especialista

A nutricionista falou sobre o elixir milagroso da juventude Rosa Becerra-SoberonQue afirmou que um ingrediente é suficiente para melhorar sob diferentes perspectivas e manter o corpo saudável e forte. O alimento que deve ser consumido, segundo o especialista, são as ameixas secas. Segundo ele, são na verdade “É fonte de boro, que desempenha um papel importante na prevenção da osteoporose“.

Segundo a nutricionista. Coma uma porção de ameixas secas, que equivale a cerca de 100 gramas do produto, atenderia à necessidade diária de boro, que varia de 2 a 3 mg por pessoa. Além disso, uma bebida como o suco de ameixa também contém luteína e zeaxantina, substâncias que ajudam a proteger os olhos de problemas como a mácula. Na verdade, são benéficos para a área central da retina, a área que capta a luz.

A especialista continuou focando em todos os benefícios que a fruta traz para a saúde da mulher. De acordo com um estudo realizado com participantes que entraram na menopausa, beber suco de ameixa levou à diminuição do colesterol da lipoproteína de baixa densidade, ou seja, ruim, bem como à diminuição dos níveis de pressão alta. Além disso, os compostos vegetais contidos neles ajudam Prevenção de diversas doenças crônicas.

Por fim, a nutricionista não ignorou as contra-indicações para o consumo de ameixa, destacando que “Devido ao seu alto teor de potássio, pessoas com doença renal crônica, por exemplo, devem evitá-lo“.