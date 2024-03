Anoni Veneto, Histórias entre Ciência e Espaço com Ferri e Bortolin

Roma, 15 de março. (ASCA News) – “Quatorze bilhões de anos em duas horas, do big bang ao planeta vermelho.” Uma noite entre a ciência e a exploração espacial. A data é sexta-feira, 15 de março, às 20h30, nos corredores da Casa Paladin, em Annone Veneto (Ve).



O caminho do progresso e seu impacto na sociedade serão falados pelos cientistas Paolo Ferri, físico, ex-Diretor de Operações da Agência Espacial (Rosetta, ExoMars, BepiColombo) e Claudio Bortolin, engenheiro, atualmente Diretor de Infraestrutura da Infin de Frascati, após uma longa experiência no CERN. O jornalista científico Claudio Rosmino moderou as intervenções. A viagem do infinitamente pequeno ao infinitamente grande começará com o Big Bang e as contribuições das pesquisas do CERN para explicar a origem do universo e da matéria que o compõe. Bortolin conectará diversas descobertas científicas com as correspondentes aplicações tecnológicas, que têm integrado nosso dia a dia.Ferry falará sobre os grandes desafios que a Agência Espacial Europeia enfrenta, começando pela missão Rosetta que colocou pela primeira vez uma sonda num cometa (o 20º aniversário do lançamento foi comemorado há algumas semanas), até aos diferentes etapas da jornada. Invasão de Marte. O antigo diretor da missão da ESA dedicou o seu último livro, “Os Desafios de Marte” (2023, editora Raffaello Cortina) especificamente ao Planeta Vermelho. A conferência é organizada pelo Lions Clube de Motta di Livenza (TV), em colaboração com o Departamento Leonístico de Oderzo.