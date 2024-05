NBA Wimpy Alfred: Rookie of the Year comemora prêmio discutindo ciência

Qual Victor Wimbanyama Já fazia algum tempo que estava claro que ele não era um jogador como todo mundo, tanto que a própria Nike criou uma campanha publicitária para ele em que o francês era definido como “O estrangeiro“.E de fato, o que o ex-Metropolitano 92 mostrou em campo na partida de seu time Primeira temporada na NBA Não tem precedentes, a ponto de Tottenham eles mesmos, no entanto Comemore o prêmio unânime de Novato do Ano Da sua jovem estrela eles escolheram uma Um local bastante incomum. Com efeito, foi realizada uma conferência de imprensa para apresentação e entrega do prémio Planetário de EscópiaCentro de Ciências e Planetário localizado no interior Colégio Santo Antonio. Além do número habitual de Jornalistaso em geral Consistia principalmente em Alunos da escola primária da cidade. Depois de expressar os habituais agradecimentos e mencionar brevemente o futuro (“Este prémio é… Apenas o começoquero continuar melhorando”), mesmo no curto prazo (“O verão será desafiador, mas Jogar as Olimpíadas de Paris me emociona“), a conversa se desvaneceu Mais tópicos relacionados ao Planetário Scobee da NBA. Ele sentou Fraco Não é uma coisa ruim.