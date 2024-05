Duas pessoas foram presas acusadas de tentativa de homicídio

Eles passaram por ele e roubaram sua bolsa esportiva na Via Gaidano, em Mirafiori. O homem de 75 anos de Turim reagiu agarrando a maçaneta do carro e gritando “Pare”, mas os dois ladrões pisaram no acelerador e fugiram. O idoso foi arrastado por vários metros e depois caiu no chão, onde bateu violentamente com a cabeça. Desde a última sexta-feira, ele está internado com diagnóstico conservador no Hospital Cto de Torino. Suas circunstâncias são desesperadoras.

Eram por volta das 18h00 quando a vítima saiu do ginásio e foi agredida na rua e, segundo a reconstrução dos investigadores, a filha e o genro também se encontravam no local e nada puderam fazer a não ser pedir ajuda. Enquanto isso, os dois ladrões escapam no Fiat 500L em que viajavam, que mais tarde acabou sendo alugado. Pintura azul, retrovisores e teto brancos: detalhes que contribuíram para a investigação do Esquadrão Voador, coordenado pelo Ministério Público Paolo Scavi, que rapidamente conseguiu prender os responsáveis.

São dois cidadãos marroquinos com idades entre 45 e 50 anos. Foram ouvidos pelo juiz de instrução preliminar Stefano Sala no sábado, 11 de maio, e agora estão presos sob a acusação de tentativa de homicídio. O advogado Stefano Rollo, que atende um deles, disse: “O homem se sente culpado e sua intenção não era causar dano, mas cometer o roubo com habilidade”. Ele não teria notado que o velho segurava a maçaneta e gritava “Pare”: porém, o amassado na porta estava ali para testemunhar o impacto extremamente violento entre o homem de 75 anos e o Cincocento.

Os ladrões empedernidos se conheciam: no ano passado haviam sido condenados juntos por um roubo semelhante e já eram conhecidos na Justiça por outros crimes contra o patrimônio.

