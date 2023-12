Na Città della Scienza, o fim de semana de fim de ano dedicado à ciência e à diversão: o programa

No sábado, 30, e no domingo, 31 de dezembro, a Città della Scienza espera famílias e crianças para fecharem o ano juntos em nome da ciência e da diversão, num ambiente alegre e festivo. Entre oficinas de jogos e demonstrações científicas, poderá desfrutar da atividade pegadas de natal, Onde as impressões das mãos serão usadas para criar árvores de Natal, renas, bonecos de neve e Papai Noel.

No laboratório interativo O céu está no teto Será criado um “projetor planetário” capaz de transformar o teto de uma sala em um céu estrelado mágico. Laboratório Círculos de estrelas Ele levará a eletrônica ao coração para criar um verdadeiro circuito de papel, onde as estrelas e constelações se iluminam e brilham contra um fundo especialmente projetado. E mais uma vez uma apresentação científica Há uma atmosfera de celebração! Explicará o elemento misterioso do ar que não pode ser visto ou tocado através da granulação científica. Você pode então se encantar com coisas maravilhosas Leituras animadas de Natalenquanto no laboratório Efeito estilingue! Você pode se divertir com bolas brancas como bolas de neve, copos de papel como estilingues e balões para impulsioná-lo em uma verdadeira competição de lançamento de bola.

Alternativamente, será possível criar um projetor e uma imagem 3D para levar para casa com a atividade Holograma espacial! Finalmente o jogo Ótimas fases de história… pela saúde! Irá traçar os principais momentos do nascimento do Sistema Nacional de Saúde italiano até chegar ao Sinfonia, o portal de saúde do cidadão. Ao lado da área da Campânia_Sorissa Resort.

Consulta especial em 4 de janeiro com Hoje à noite no museu…Esperando por Befana! Entre vassouras, foguetes, espera e diversão, as crianças participarão numa divertida oficina de animação intitulada “Em busca da vassoura desaparecida!” Seguido por demonstração/laboratório científico “Foguetes espaciais.” De uma oficina para outra, as crianças comerão pizza juntas e depois adormecerão dentro do planetário e acordarão pela manhã para tomarem um farto café da manhã juntas.