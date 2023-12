Cuidado com esses alimentos! Especialista em nutrição soa o alarme: eles não são tão saudáveis ​​quanto você pensa

Existem alimentos que não são tão saudáveis ​​quanto você pensa. Aqui estão alguns dos mais utilizados e que, segundo nutricionistas, devem ser consumidos com moderação.

Para ter uma alimentação saudável e prática ao mesmo tempo, o segredo é comer bem, escolhendo alimentos saudáveis, mas sem enlouquecer nem uma vez. Acontece que você provou algo menos adequado.

Porém, para agir desta forma, é muito importante ter pelo menos um conhecimento básico dos alimentos e do que levamos para a mesa todos os dias. Exemplos disso incluem alimentos que muitas vezes são considerados mais magros ou mais saudáveis, mas na realidade não o são. Apelo cada vez mais difundido entre Os nutricionistas apoiam claramente uma dieta baseada em alimentos naturais Portanto, mais saudável e, muitas vezes, melhor.

Aqui estão os alimentos a serem observados

Muitas vezes acontece que, para perder peso ou manter-se estável, você opta por comprar produtos patrocinados, como produtos de emagrecimento ou produtos superproteicos. Mas esses alimentos Eles são frequentemente altamente processados Portanto, menos correto. Tudo com pouquíssimos benefícios que não servem para perder ou manter peso. Alguns exemplos são bolos de arroz, espelta, aveia ou outros grãos. Além de ser rico em açúcares, é processado a partir de grãos que muitas vezes são queimados e, portanto, prejudiciais à saúde. O mesmo pode ser dito do iogurte protéico, que é processado com aditivos para obter um sabor agradável.

Mesmo os adoçantes clássicos sem calorias não são os melhores porque Pode alterar a flora bacteriana. E quanto às refeições prontas para o café da manhã? Muitas vezes são anunciados como saudáveis ​​ou leves, mas basta ler o rótulo dos ingredientes para descobrir que muitos deles nem são alimentos de verdade. Resumindo, escolher alimentos com baixo teor de gordura, light e proteicos nem sempre é a melhor escolha. Uma pessoa verdadeiramente saudável é representada por uma dieta baseada em alimentos reais. Alimentos não processados ​​que podem ser preparados em casa Eles combinam bem entre si.

Dessa forma, ao consumir grãos integrais, vegetais, frutas frescas e secas, legumes, carnes magras e temperos como azeite de oliva extra virgem, você poderá mimar-se de vez em quando sem pensar muito. Neste caso, a opção mais saudável é optar por uma fatia de bolo caseiro. Pizza para comer com amigos e parentes.

Definitivamente não é um produto que promete conter menos gordura ou calorias, mas por outro lado contém muitos ingredientes e materiais ultraprocessados. E a crescente condenação por parte dos especialistas em nutrição. Alimentando-se da maneira correta e aprendendo a escolher alimentos de verdade, a diferença será realmente enorme. Você também poderá desfrutar de comida deliciosa.