11 ensaios clínicos para assistir em 2024

A inteligência artificial está cada vez mais presente em diagnósticos, como o diagnóstico precoce do cancro do pulmão, depois novos medicamentos, aplicações para ajudar mulheres que sofrem de depressão durante a gravidez, novas vacinas e transplantes de células nervosas obtidas a partir de células estaminais embrionárias para combater a doença de Parkinson: estes são alguns dos experimentos. Os 11 ensaios clínicos a serem observados em 2024, De acordo com a revista Nature Medicine . “Os estudos selecionados têm em comum a confiabilidade das estruturas e o grande número de pacientes envolvidos”, disse à ANSA Giuseppe Di Pietro, diretor do Instituto de Computação e Redes de Alto Desempenho do Conselho Nacional de Pesquisa.

Uso de inteligência artificial Está também a começar a entrar em ensaios clínicos: um destes ensaios, em curso em vários hospitais nos Países Baixos, avaliará o seu benefício em Prevendo o risco de morte para pacientes que entram na sala de emergência , a fim de identificar aqueles que precisam de mais atenção imediatamente. “É uma ideia que nasceu há vários anos, mas esta nova experiência é muito mais poderosa”, afirma Di Pietro. “Trata-se de automatizar a avaliação inicial da gravidade do estado do paciente na entrada do pronto-socorro graças aos prontuários eletrônicos já disponíveis.”

Outro estudo, envolvendo 150 mil participantes em seis hospitais do Reino Unido, está testando-o. Um modelo de IA para revisar radiografias de tórax para pacientes que podem se beneficiar de testes adicionais no mesmo dia para realizar Diagnóstico precoce do câncer de pulmão . O diretor do Icar-Cnr acrescenta: “Uma das primeiras aplicações da inteligência artificial na área clínica foi especificamente o diagnóstico por imagem: é mais uma experiência muito promissora, porque o cancro do pulmão tem grandes hipóteses de ser curado se for detetado a tempo. É importante ressaltar que em ambos os aplicativos utilizam sistemas de inteligência artificial como suporte: eles não substituem os médicos, mas os ajudam a tomar decisões mais informadas.”

Três outros ensaios clínicos da lista também dizem respeito a diferentes formas de cancro. O primeiro se concentrará em um benefício Faça exames a cada dois anos para evitar mortes por câncer de pulmão O estudo examinará 26 mil pessoas em seis países europeus, incluindo a Itália, que tem parceria com o Instituto Nacional do Câncer de Milão. A segunda é avaliar a eficácia e segurança do trastuzumabe deruxtecano, Remédio para câncer de mama que se espalhou para o cérebro Enquanto o terceiro estudo, que inclui a Austrália, a Europa e os Estados Unidos, examinará a eficácia de um novo acordo Tratamento contra câncer de pele Câncer de pele agressivo.

Dois dos ensaios a serem observados abordarão a saúde mental. Está sendo avaliado em áreas rurais do Paquistão aplicativo Desenvolvido pela Universidade de Liverpool, no Reino Unido, permite que mulheres sem experiência em cuidados de saúde prestem assistência a outras mulheres da comunidade que sofrem de Depressão durante a gravidez . Outro estudo do Reino Unido investigará a eficácia do novo modelo de intervenção Saúde psicológica Dedicado à crianças Até 5 anos No berçário .

Também há espaço no menu Vacinas incluindo um teste contra o vírus HIV Responsável pela AIDS e alguém contra ela malária Em programas infantis em África, no Burkina Faso, no Quénia, na Tanzânia e no Mali.

Finalmente, há um estudo em curso na Suécia e no Reino Unido, onde Neurônios obtidos de células-tronco embrionárias humanas Será implantado no cérebro de pacientes que sofrem de Mal de Parkinson e um está em andamento no Reino Unido e na Nova Zelândia, em A Terapia de genes Tem como objetivo modificar o gene responsável pela doença que causa Acúmulo de colesterol LDL o chamado colesterol “ruim”.