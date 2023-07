Mãos e cérebros na Cidade da Ciência

Artesanato na Campânia: um legado de história, cultura e inovação, uma das expressões mais autênticas e originais de criatividade e identidade da região com a criação de obras únicas e de alta qualidade, contando a história, cultura e beleza da natureza da região e artístico.

Città della Scienza promove com os Museus e Bibliotecas da Universidade de UOD na Região da Campânia, no dia 19 de julho de 9 a 16, uma conferência intitulada “mãos e cérebros” Pretende esclarecer os cenários atuais dos museus relacionados com o artesanato da Campânia e promover a compreensão mútua entre as várias realidades operacionais da região. Cumprimentos institucionais e prestados por Ricardo VillariPresidente da Fundação Idis – Science City H Disse CassucciAssessor de turismo na região da Campânia.

Marchetaria, coral, ourivesaria, cerâmica, porcelana, seda, couro e couro (moda em geral), berços, ferro forjado e madeira são apenas alguns dos típicos artesanatos da Campânia transmitidos em oficinas e escolas de arte.

Hoje, o artesanato da Campânia não é apenas uma tradição, mas graças ao treinamento e à pesquisa, também se tornou uma inovação. De fato, os artesãos da Campania sabem combinar a sabedoria ancestral, as novas tecnologias e as necessidades do mercado global, criando produtos originais e competitivos que valorizam “Feito na Itália’ No mundo.

Para promover e divulgar o conhecimento do artesanato da Campânia, foram criados vários museus dedicados a este setor, que dão ao público a oportunidade de admirar o trabalho dos artesãos e descobrir os segredos de suas técnicas.

Assim, o artesanato da Campânia é um patrimônio que deve ser apreciado e protegido, por sua beleza, mas também como um importante recurso econômico e social, gerador de emprego, desenvolvimento e inovação.

<Como parte do projeto estratégico regional financiado pela região da Campânia “Manifattur @ Campania: Indústria 4.0”administrado pela Fundação Idis-Città della Scienza Museu do Artesão 4.0– anunciado Ricardo VillariPresidente da Città della Scienza – Que visa especificamente promover e divulgar a transformação 4.0 da economia da Campânia, fortalecendo o setor artesanal e seu potencial de inovação. O museu será inaugurado no outono de 2023 e terá como público-alvo um grande público, composto por visitantes tradicionais da Città della Scienza, mas também especialistas, acadêmicos e especialistas para apresentar as tecnologias facilitadoras da Indústria 4.0, os principais setores do artesanato da Campânia e sua convergência>>.

Para informações e programa: http://www.cittadellascienza.it/notizie/convegno-le-mani-e-la-mente-i-musei-dellartigianato-in-campania-tra-tradizione-e-innovazione-19-juglio-2023/