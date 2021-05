“Sem parar a vacinação, continuamos nos saindo muito bem com os frascos da Pfizer e todos os outros”

Reti – A Autoridade Sanitária Distrital de Rieti, após um fecundo diálogo com a Região do Lácio e graças ao novo planeamento do número de doses vacinais a atribuir ao Território Provincial de Rieti, previsto no plano e de forma contínua, assegurará que a quantidade de frascos para injectáveis ​​Pfizer e todas as outras vacinas é atribuída, com a mesma eficácia, aos médicos de clínica geral.

Para a ASL de Rieti, a colaboração com clínicos gerais, em apoio à campanha de vacinação anticovid19, tem se mostrado essencial e se tornará ainda mais importante nos próximos meses.

ASL de Rieti conseguiu envolver os médicos generalistas na campanha de vacinação: graças a esta colaboração, poderemos garantir, para todos os cidadãos, uma inseminação capilar em todo o território do condado de Rieti, de forma rápida e segura, para chegar a mais de 16 anos em setembro.

Até o momento, o número de doses de vacina administradas no condado de Rieti excedeu 53.000 unidades (53.400) com uma cobertura total da primeira dose de 27%. 34.987 primeiras doses (das quais 26.718 são doses Pfizer, 7.980 atrazineca, 289 Moderna) e 18.413 segundas doses

Última atualização: 17:28





© Reprodução reservada