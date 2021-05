Entre a Ciência e a Física na História – Crônica

Localizado na Piazza dei Giudici, próximo à Galeria Uffizi, no Palazzo Castellani, um antigo edifício conhecido na época de Dante como Castello d’Altafronte, e que contém uma das coleções de instrumentos científicos mais importantes do mundo: o Museu Galileu hoje reabre suas portas ao público através de uma série de roteiros gratuitos para descobrir as coleções inestimáveis ​​da dinastia Médici e dos grandes duques de Lorena. As visitas – disponíveis a partir de hoje com reserva obrigatória e para um máximo de dez pessoas – são conduzidas por operadores museológicos, que vão contar a história dos acervos e instrumentos científicos, e que são apresentadas através de experiências e demonstrações práticas de eletricidade estática, física e espaço feito com réplicas dos originais. Um itinerário expositivo ilustrado segundo critérios cronológicos e temáticos e desenvolvido ao longo dos séculos: o primeiro da coleção Medici deve-se de fato a Cosimo I, que o colocou na atual Sala delle Carte Geografiche do Palazzo Vecchio. A coleção, incorporada durante o século XVII por instrumentos dedicados às experiências da Accademia del Cimento, foi transferida em 1775 por Pietro Leopoldo di Lorena para o Palazzo Torrigiani, a sede do Museu Real de Física e História Natural, onde novos instrumentos matemáticos da física , meteorologia e eletricidade foram criadas.

