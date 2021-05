Já se sabe que é preciso beber muito para ter uma vida saudável. A quantidade de água recomendada para beber por dia é de aproximadamente 2 litros. Poucas pessoas sabem que existe uma equação que torna esse número menos aproximado. Multiplicando 30 ml pelo nosso peso corporal, encontramos a quantidade certa de água para cada um de nós. Porém, além da quantidade, o que muitos de nós não pensam o suficiente é a temperatura. Há algum tempo, acreditava-se que era uma boa ideia beber água fria para acelerar o metabolismo e o sistema digestivo. Esta notícia foi totalmente rejeitada hoje após novos estudos sobre o assunto. Ninguém sabe, mas é assim que você deve beber água para melhorar a digestão e facilitar a perda de peso. Vamos descobrir juntos.

Ao contrário do que foi dito até agora, o Dr. Akhilesh Sharma, um dos maiores especialistas em medicina ayurvédica, diz que é melhor evitar beber água fria. Na verdade, a água fria corre o risco de entupir a água digestão Afeta negativamente o fluxo sanguíneo. Seus estudos concluíram que a temperatura ideal para beber água está entre 10 e 20 graus. Beber água morna deve realmente ajudar o corpo a se hidratar melhor e, aparentemente, acelerar os processos digestivos. Mas não para por aí, porque a medicina chinesa também vem apoiar as teses apresentadas pelo Dr. Sharma.

A medicina chinesa é certa: devemos beber quente

De acordo com os ditames da medicina chinesa, nossos corpos se beneficiarão com isso de várias maneiras se bebermos água quente. A água quente ajuda a equilibrar o corpo, regulando a circulação sanguínea. Além disso, ajuda o corpo a se livrar das toxinas e tem efeitos benéficos nas funções hepática e renal. Então, não há mais dúvidas sobre o “frio ou a temperatura ambiente?” No máximo podemos escolher: “Você pode esquentar para mim?”

