Estágio de foguete 5B da Longa Marcha Chinesa – Espaço e Astronomia em queda descontrolada

O estágio do míssil chinês Longa Marcha 5B que em 29 de abril colocou em órbita a primeira unidade da Estação Espacial de Tiangong em uma queda descontrolada em direção à Terra. A notícia, divulgada por vários sites internacionais, foi confirmada por Luciano Anselmo, do Instituto de Ciência e Tecnologia da Informação do Conselho Nacional de Pesquisa (Isti-Cnr) de Pisa, para a notícia.

Esta é a segunda vez que isso acontece com esta versão do míssil. A primeira – nota Anselmo – foi em 2020, quando estilhaços caíram em algumas aldeias da África Ocidental, ” mas depois a notícia passou quase despercebida devido à emergência da pandemia COVID-19.

Esta versão do míssil Longa Marcha foi lançada pela primeira vez em maio de 2020, quando colocou o ônibus espacial do astronauta chinês em órbita em um vôo de teste não tripulado. Até então, o palco principal do míssil, que pesava 20 toneladas, caiu ao solo de forma incontrolável.

O lançamento em 29 de abril foi impecável, mas a verdade é, observa Anselmo, “após o lançamento, o estágio do foguete foi abandonado em órbita e não deu mais sinais de vida”. Em outras palavras, ele age como um “carro negativo” e o único efeito ao qual está exposto é o “freio atmosférico, que faz com que ele se retraia em direção ao solo”.

A suspeita também é confirmada pela órbita que descreve, semelhante à percorrida em 2020 por seu antecessor, e também em 2018 pelo protótipo de uma antiga estação espacial chinesa. Atualmente – observa ele – a queda pode ocorrer em uma faixa entre 41,5 graus no norte e 41,5 graus no sul, o que também inclui o centro e o sul da Itália. ”No entanto, é muito cedo para tirar conclusões porque sua órbita pode estar sujeita às diferenças. ”Rendimento – como diz o especialista – é provável que seja no meio da próxima semana, com incerteza por alguns dias.

Na versão base do Longa Marcha 5, o estágio principal não chega à órbita e mergulha no oceano imediatamente após levar sua carga útil para a altitude necessária, mas a versão 5B é usada para colocar cargas muito grandes em uma órbita muito baixa, pois foi o primeiro núcleo da estação espacial chinesa ”, observa Anselmo. Basicamente, todo o propulsor do foguete é explorado para trazer uma carga útil excepcional ao seu destino, após o qual não é mais controlável retornar.

“Há um ano, o campo de foguetes caiu na África Ocidental e estilhaços caíram em algumas aldeias”, acrescentou. Se a emergência da pandemia lançou uma sombra sobre o que aconteceu, “aquela história abriu os olhos da comunidade espacial; surgiu a questão de por que não tentar mover o palco do foguete para outra órbita. E havia alguém seguro – diz Anselmo – que depois desse tempo provavelmente tentaria. A China controlou o retorno. “