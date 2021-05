Vitamina e mineral vital ingerido diariamente após os 50 anos para garantir a saúde dos joelhos

Cuidamos do nosso corpo, ou pelo menos esperamos, muitas vezes preferimos certas partes. Do cabelo aos dentes, da pele aos olhos, aos órgãos internos. Mas, com muita frequência, esquecemos algumas das estruturas básicas de nossa vida diária. Aqui está uma vitamina e um mineral vital que deve ser ingerido diariamente após os cinquenta anos para garantir a saúde de nossos joelhos. Referimo-nos à vitamina D e ao silício. Vemos neste artigo de nossos especialistas sua importância nesta fase da era.

Joelhos são um ativo que deve ser protegido

Todos nós, de qualquer idade, com exceção dos primeiros anos, sentimos dor em diferentes partes do corpo. Antes de tudo: cervical E costas, mãos e parte inferior das costas. Só para citar as áreas mais afetadas por inflamação e dor, mas também com a idade. Na verdade, é uma das vitaminas e minerais vitais que devem ser ingeridos diariamente após os 50 anos de idade para garantir um joelho saudável. Isso sem falar nos traumas esportivos, ou, em todo caso, no desgaste causado por atividades como futebol e futebol, além de vôlei e corrida.

Significado do fator D

Peixes, ovos e vegetais de folhas escuras são as principais fontes de vitamina D na dieta. Se não gostamos muito desses alimentos, ainda podemos combiná-los com comprimidos adequados à venda nas farmácias. Sempre e em qualquer caso, após consultar um médico. No entanto, poucas pessoas sabem que o óleo de girassol também é uma fonte importante para nos fornecer este tipo de vitaminas. Sem pensar, como sempre lembramos dos nossos artigos, exposição ao sol, inteligente, para absorver vitamina D de graça.

Silício não deve faltar

Quando pensamos em nossos ossos, não devemos parar no cálcio e no ferro, mas também lembrar a importância do silício. Só e especialmente a partir dos 50. Também neste caso pode ser tomado como suplemento dietético, mas simplesmente o encontramos nestes alimentos:

Todos os grãos;

Temperos.

Vegetais de folhas verdes

espargos;

Frutos do mar;

Crustáceos.

repolho;

Pepino.

Aprofundamento

