Oncologia de precisão, uma ciência “sob medida” projetada para todos

Os sucessos da pesquisa científica em genética, genômica e biologia molecular, por um lado, e os sucessos da ciência de dados, por outro, estão transformando a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer.

Nos últimos anos, vimos a confirmação da oncologia precisa, A abordagem de um tumor parte de suas características genéticas e moleculares, diferentes para cada indivíduo e independente do sítio anatômico onde a doença se desenvolveu.

A oncologia exata costuma ser comparada a um alfaiate que costura um terno sob medida, tornando-o único e diferente dos demais, dependendo do corpo que terá que vesti-lo.

A ênfase nas mudanças trazidas por esta nova abordagem médica é Paolo Marchetti, Diretor de Oncologia da Universidade Sapienza de Roma e Presidente Nacional da Fundação para a Medicina Personalizada (FMP) “A recolha, interpretação e gestão de informação específica para cada paciente permite um diagnóstico preciso no menor tempo possível e um tratamento personalizado, o que aumenta a eficácia do tratamento e melhora a qualidade de vida. Uma oportunidade para o paciente e para o sistema de saúde. “

Para que um terno seja confortável, no entanto, as medidas não são suficientes: um alfaiate precisa saber como é a vida de quem deve vesti-lo, quais são seus hábitos, seu contexto social e suas necessidades. Só assim o serviço não só será preciso, mas também personalizado.

Da mesma forma, a oncologia exata deve agora dar lugar à oncologia subjetiva, Uma abordagem que enfoca o indivíduo e não apenas o tumor que ele sofre. O objetivo, então, é integrar todas as informações sobre as pessoas com a doença, da genética ao estilo de vida, da genômica ao ambiente em que vivem, para determinar o curso de tratamento mais próximo possível das necessidades de cada um. Individual. Do ponto de vista terapêutico e de qualidade de vida.

Apesar dos muitos benefícios que traz no que diz respeito à sustentabilidade clínica e do regime, hoje a medicina personalizada não é reconhecida como um direito. É hora de pacientes, comunidade científica, instituições e empresas trabalharem em conjunto para que todos tenham um tratamento personalizado.

De acordo com Nilo Martini, presidente da Fundação de Pesquisa e Saúde, ex-Diretor da AIFA “É necessário passar para um novo paradigma da OMS, o modelo de mutação. Seria desejável estabelecer uma rede nacional interconectada de Molecular Oncology Board (MTB) e centros regionais especializados para a realização de ensaios de perfil genômico (NGS). é necessário não apenas detectar as alterações moleculares que permitem aos pacientes lidar com medicamentos (ativos na mutação), mas também encaminhá-los para centros onde estudos clínicos específicos estejam ativos com o uso de medicamentos ainda não autorizados ”. .

Para enfatizar a importância da oncologia pessoal a nível científico, social e económico, uma rede de 11 associações de doentes com actividade na área da oncologia, APMP (Associações de Pacientes, Juntas pelo Direito à Medicina Personalizada em Oncologia) decidiu em papel branco. O livro representa um ponto de partida para a abertura de um diálogo construtivo com as instituições. Enriquecido com vozes e intervenções de especialistas, o white paper analisa a oncologia pessoal de várias perspectivas, do clínico ao econômico-farmacêutico e social, para destacar os benefícios desta abordagem de tratamento para os pacientes e todo o sistema. Saúde.

O White Paper foi fornecido a instituições para ajudar a promover o desenvolvimento da medicina personalizada em nosso país e está disponível em www.apmp.info.

O livro começa com uma introdução à Rede APMP, que nos conta o cenário e os objetivos sobre os quais este projeto foi construído. Segue-se uma abertura através de vozes institucionais que falam de terapias personalizadas, começando pela medicina de gênero, enfatizando o valor que representam para a sociedade e a saúde dos cidadãos, e ainda explorando o papel da política, um papel crucial no apoio ao progresso científico.

Capítulo 1, Aborda o tema da medicina personalizada como um novo paradigma de cuidado, e analisa os aspectos que faltam implementar para que se concretize de forma coerente e pragmática, ao mesmo tempo Capítulo II É um amálgama das perspetivas dos oncologistas sobre o estado da medicina de precisão, as perspetivas futuras e a importância que assume no cenário do diagnóstico e tratamento, como uma oportunidade a ser explorada na implementação de um modelo organizacional ainda em curso. Identidade.

Capítulo III Trata do papel da tecnologia entre eficiência e proteção de direitos; Enquanto o quarto capítulo Aborda a questão da evidência de custo-efetividade em comparação com a medicina de precisão e a questão da atualização dos instrumentos de avaliação desses novos medicamentos, ressaltando a necessidade de uma definição estrita das vias de acesso.

Capitulo final Trata e explica qual é o papel do paciente na medicina personalizada, ou o que deveria ser; O paciente protagonista, informado, escuta.

O primeiro Livro Branco sobre Medicina Personalizada em Oncologia termina com uma história emocionante para os pacientes. Três histórias contam a verdade de quem contraiu câncer e tem a oportunidade de colher um benefício tangível na micro-oncologia. As histórias contam sobre três pacientes pertencentes à OTCA, IPOP e Associações de Saúde da Mulher.

Concluindo, as palavras finais de Gilberto Corbellini, Professor de História da Medicina e Professor de Bioética da Universidade Sapienza de Roma. Um ponto de vista que se abre para o pensamento.