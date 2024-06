Hepatite C, vírus silencioso: dados na Itália e como testar

para’Hepatite C É uma daquelas infecções silenciosas sobre as quais pouco se fala, embora, à luz dos dados, afete mais pessoas do que se imagina. As últimas estatísticas do Istituto Superiore di Sanità revelam isso Itália é o país com maior número de pacientes europeus tratados de hepatite CPelo menos 260.000 pacientes foram tratados de 2015 até o momento.

Mas os dados oficiais não levam em conta os casos de infecção ainda não confirmados. As estimativas mais recentes são de aproximadamente Milhares de casos inesperados de hepatite C, com especial prevalência entre adultos com idades entre 35 e 75 anos. Isto porque a infecção inicial pelo vírus da hepatite C é aguda na maioria dos casos, explica o ISS Assintomático e anictérico. Segundo estimativas da OMS, existem pelo menos 50 milhões no mundo Pessoas com infecção crônica pelo vírus da hepatite CE o número de novos diagnósticos aumenta a uma taxa de um milhão por ano.

Hepatite C: Pessoas em maior risco, muitas vezes inconscientes – mais do que Pessoas infectadas com hepatite C não apresentam sintomas Muitos percebem que são afetados apenas quando começam a aparecer os primeiros danos no fígado, mas isso também pode ocorrer meses ou até anos após a infecção, com consequências graves como insuficiência hepática, cirrose e câncer de fígado. Os dados da ISS falam claramente: até 85% dos infectados sofrerão de doenças crónicas e 20-30% dos pacientes com hepatite C crônica Ao longo de 10 a 20 anos, desenvolve cirrose e, em cerca de 1 a 4%, câncer de fígado.

Como enviar e como fazer o teste – A hepatite C é transmitida por Contato direto com sangue infectado com HCV Isso significa que há um risco maior de infecção ao compartilhar itens de higiene pessoal, como lâminas de barbear, escovas de dente, kits de unhas, compartilhar agulhas ou seringas e até mesmo fazer tatuagens ou piercings com agulhas não esterilizadas. Até há algumas décadas, graças à fraca fiabilidade das análises ao sangue, não era difícil ser infectado após transfusões de sangue ou transplantes de órgãos, razão pela qual aqueles que foram submetidos a transfusões de sangue ou transplantes de órgãos antes de 1992 estavam implicados em contrair a infecção. Muitas campanhas de triagem na Itália.

Mesmo quem ainda não apresenta sintomas pode se infectar e por isso é necessário fazer testes Teste para diagnosticar hepatite CPrincipalmente se você se enquadra nos grupos de risco. A boa notícia é que o Ministério da Saúde tem promovido em todo o país Rastreio gratuito visa pessoas nascidas entre 1969 e 1989 Identificar e tratar pessoas que não têm consciência de sua positividade.

Como funciona o teste de hepatite C? – O teste de hepatite C é rápido e fácil: Uma amostra de sangue é suficiente, mesmo sem necessidade de jejum, para verificar a possibilidade da presença de anticorpos específicos contra o vírus. Em caso de positividade, será pesquisada na mesma amostra a presença de material genético do próprio vírus e, com base no resultado, será tomada uma decisão com um especialista sobre quando iniciar o processo de tratamento antiviral.