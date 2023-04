Museu de Ciência e Tecnologia de Milão: eventos de Páscoa …

Para adultos e crianças Museu Nacional de Ciência e Tecnologia de Milão o oferecer uma ampla gama de atividades, Das 9h30 às 18h30 de quinta-feira 6 a terça-feira 11 de abrilcom horário de funcionamento nos feriados e entrada no museu, que inclui todas as oficinas.

Entre as atividades da Páscoa estão atividades temáticas, como o “Wow Pop-up” na área Tinkering, para criar um bilhete 3D colorido e divertido e enviar uma mensagem a quem quisermos, “Stop Motion com uma surpresa” e “Até o coelhinhos têm sombra” na área do iLab para os mais pequenos, para dar vida à animação digital e modelação de tonalidades coloridas, “Reações ao efeito – Feliz Páscoa!” no iLab de Química, onde vamos poder ver mudanças de cor e contar histórias de pintinhos e coelhinhos de chocolate e “ovos na cozinha” no Food iLab Para explorar o que há dentro da casca do ovo.

Museu de Ciência e Tecnologia de Milão: todas as datas

zona do absurdo (a partir dos 9 anos) – de 6 a 11 de abril | 10h00, 11h30, 14h00, 15h30 e 17h00

Criamos um cartão 3D, colorido e divertido para enviar a quem quisermos. Usamos desenhos, cola, tesoura, fio de cobre, papel alumínio e algumas luzes para construir um circuito e iluminar a cena e criar a atmosfera desejada.

Área infantil iLAB (3 aos 6 anos) – 6 a 11 de abril | 10h00, 14h00 e 17h00

Com limpadores de cachimbo, pompons, fitas e diversos materiais, moldamos coelhinhos, pintinhos e ovos coloridos. Vamos testar nossa criatividade para criar animação digital usando a tecnologia stop motion.

Até os coelhos têm sombra (3 aos 6 anos) – 6 a 11 de abril | 11h30 e 15h30

Vamos brincar com a luz para criar sombras coloridas. Com papel, tesoura e outros materiais construímos um coelhinho e usamos a sua sombra para contar uma história.

iLAB Química (a partir dos 8 anos) – 6 e 7 de abril | 11h30 e 15h30

Vamos juntos descobrir mudanças inesperadas de cores, usar interações entre produtos químicos e criar cenários incríveis para contar nossa história povoada por coelhinhos, pintinhos e ovos de chocolate.

iLAB POWER (a partir dos 8 anos) – de 8 a 11 de abril | 11h30 e 15h30

Vamos colocar as mãos nos ovos e embarcar em experiências de aventura e desafios culinários para descobrir o que acontece dentro da casca.

Para mais informações e para a bilheteira online, por favor consulte Site oficial do museu.