Alergias da primavera: prevenção e dicas para aliviar esse desagradável incômodo sazonal

Embora o final do inverno possa ser agradável, a primavera é um período um tanto complicado para muitas pessoas, devido às incômodas alergias. Aqui estão algumas dicas para lidar com esse desconforto.

A primavera finalmente começou. Apesar da felicidade que pode surgir com o fim do inverno e a aproximação da bela estação, muitas pessoas vivem esse período como uma tortura. A culpa está nas alergias, que ocorrem periodicamente e estão intimamente relacionadas à produção de pólen pelas plantas. Neste artigo veremos quais são as melhores estratégias para lidar com esse desconforto.

Polenose é o termo usado para se referir a uma reação alérgica causada pelo pólen, que são inalados e se depositam nas membranas mucosas do trato respiratório. Aqui eles liberam seu conteúdo, que por sua vez desencadeia uma resposta do sistema imunológico e o aparecimento de sintomas típicos de alergias, como tosse, rinite e conjuntivite.

O período de maior produção de pólen pelas plantas é justamente aquele que vai da primavera ao verão. Abril, maio e junho são os meses em que você tem mais. A alergia ao pólen pode ser muito irritante e levar a reações como sinusite, asma ou bronquite. Felizmente, existem algumas estratégias nas quais você pode confiar para lidar com o problema.

Alergia à primavera, alguns truques para lidar melhor com ela

Existem várias precauções úteis a serem tomadas se você for alérgico ao pólen. Em primeiro lugar, aprender sobre os tipos de pólen e seus períodos de floração associados é um primeiro passo. Dessa forma, você poderá prever quando a vacinação começará e será mais fácil focar na prevenção, por exemplo, tomando os medicamentos corretos antes que os sintomas apareçam.

O pólen é especialmente prevalente em dias com muito sol e vento. O horário mais importante é das 10h às 16h, e se você estiver em casa ou no trabalho, o conselho é manter as janelas fechadas. Usar um condicionador ou um gerador de ânions definitivamente ajudará. Também é importante manter a casa limpa.

Caminhar em parques ou campos não é ideal para quem sofre de alergia ao pólen. O mesmo vale para atividades ao ar livre, como esportes. Uma vez de volta para casa, Um duche suave e uma lavagem do cabelo permitir-lhe-ão remover o pólen que se adere a ele Durante o dia. Troque sempre de roupa e evite deixar a roupa secar ao ar livre. O pólen, de fato, pode grudar nas roupas.

O que evitar e remédios naturais para aliviar os sintomas

Continuando, aconselhamos a reduzir o consumo de álcool: este último estimula a secreção de muco e é capaz de dilatar os vasos sanguíneos. Como resultado, a congestão nasal só piorará. Fumar também deve ser evitado devido ao seu efeito irritante nas membranas mucosas dos olhos e nariz.

Além dos remédios, Existem remédios naturais para aliviar os sintomas da alergia ao pólen. A groselha preta, por exemplo, tem propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e anti-histamínicas. A Rosa Mosqueta é um antioxidante ideal para prevenir alergias respiratórias. Enquanto adatoda tem um efeito broncodilatador, anti-séptico e anti-histamínico, o que melhora a respiração em pessoas com bronquite e tosse.