Inteligência Artificial pode prever a doença de Alzheimer com 7 anos de antecedência

O modelo identificou diversas condições que poderiam ser usadas para calcular o risco de desenvolver a doença de Alzheimer, incluindo pressão alta, colesterol alto, deficiência de vitamina D e depressão.A disfunção erétil e o aumento da próstata foram considerados fatores importantes nos homensenquantoA osteoporose era importante para as mulheresIsto não significa que as pessoas com estes problemas de saúde irão inevitavelmente desenvolver demência, mas a análise do AILI avalia esta situaçãocomo fatores prognósticos que devem ser levados em consideração. Espera-se que a mesma abordagem de aprendizagem automática possa um dia identificar factores de risco para outras doenças difíceis de diagnosticar.

Os pesquisadores também investigaram a biologia por trás de algumas das ligações identificadas. Foi descoberta uma ligação entre a osteoporose, a doença de Alzheimer nas mulheres e uma variante do gene MS4A6A, abrindo novos caminhos para estudar o desenvolvimento da doença.

“Este é um excelente exemplo de como os dados dos pacientes podem ser aproveitados através da aprendizagem automática para prever quais pacientes correm maior risco de desenvolver a doença de Alzheimer, bem como compreender as causas subjacentes.”

Marina Sirota, cientista computacional de saúde da Universidade da Califórnia, em São Francisco, disse isso. A pesquisa foi publicada na revistaNatureza envelhecidaPode ser consultado no link da fonte.

Falando em avanços na área médica, houve recentemente a notícia de que a Food and Drug Administration aprovou a comercialização do primeiro sistema de monitoramento contínuo de glicose (CGM) de venda livre, chamado Dexcom Stelo Glucose Biosensor System. A previsão é que chegue ao mercado no próximo verão.