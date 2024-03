Enea-Biomedical, contato com tecnologia agrícola, alta tecnologia e nutrição

(ANSA) – Roma, 14 de março – Tecnologia agrícola, tecnologias avançadas e nutrição: áreas de referência para o segundo apelo à ação publicado pela Fundação Enea para a Tecnologia e Biomedicina.

A Fundação está aberta a start-ups, pequenas e médias empresas e universidades spin-off, com o objetivo de apoiar e acelerar processos de inovação e crescimento e o desenvolvimento de soluções tecnologicamente avançadas, processos e produtos inovadores no domínio da agricultura e agroalimentar, que é fundamental em termos de desenvolvimento económico e da posição estratégica do sistema italiano. Os recursos disponíveis para edital ascendem a 40 milhões de euros e a Fundação poderá intervir através de investimentos de capital/quase-capital, ou seja, investimentos em capital de risco que prevejam uma contribuição de capital entre 500.000 e 5.000 euros. As inscrições podem ser enviadas de 2 de abril a 31 de maio de 2024.

As áreas de intervenção prendem-se com a Agritech, apostando nas inovações tecnológicas e digitais disponíveis, para aumentar o desempenho produtivo, melhorar a qualidade dos produtos, reduzir desperdícios e impactos ambientais, bem como garantir a rastreabilidade e certificação da produção agrícola nacional através da inteligência artificial (IA). Automação e robótica. Outras áreas de interesse incluem tecnologias assistenciais de desenvolvimento e inovação na área da nutrição com desenvolvimento alimentar, valorização de alimentos de boa qualidade nutricional, e produtos e dietas que visam melhorar as propriedades específicas do microbioma intestinal dos indivíduos e prevenir diversas doenças. .

“Destacar e apoiar os melhores projectos inovadores – destaca o Presidente Giovanni Tria – no domínio da tecnologia agrícola, e assim apoiar a inovação científica e tecnológica num sector tão estratégico da economia italiana, como o sector agro-alimentar, significa prosseguir nada menos que quatro objectivos críticos interligados. O primeiro objectivo: contribuir para mitigar o impacto das alterações climáticas no sector e, ao mesmo tempo, melhorar o impacto do sector no ambiente. O segundo objectivo é melhorar a segurança alimentar tanto do ponto de vista quantitativo de vista, ao mesmo tempo que aumenta a produtividade. O terceiro objectivo é contribuir para o crescimento da abordagem “Uma Só Saúde” em Itália (“Inextricavelmente ligada à saúde humana, à saúde animal e ao ambiente) à questão da saúde pública em relação à segurança nacional, ” isto liga a intervenção sectorial específica da Fundação ao seu mandato abrangente de fortalecer a cadeia de abastecimento biomédica. Finalmente, o quarto objectivo é melhorar a investigação científica e tecnológica e as suas aplicações industriais.

